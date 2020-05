Španieli sa dali na cvičenie a vykúpili stacionárne bicykle

Madrid 2. mája (TASR) - Španielsko patrí medzi krajiny, ktoré evidujú najviac obetí nového koronavírusu. Vláda preto v polovici marca zaviedla mimoriadne prísne blokády, jedny z najtvrdších. Ľudia smeli vychádzať z domu len do práce, k lekárovi alebo na nákup najnutnejších položiek čo najbližšie k svojmu bydlisku. Zavretí doma sa tak mnohí Španieli vrhli na domáce cvičenie a dezinfekciu. Naznačuje to veľký dopyt po čistiacich prostriedkoch a pomôckach na cvičenie v online obchodoch.



Premiér Pedro Sánchez v utorok (28. 4.) potvrdil, že plánuje po siedmich týždňoch zmierniť blokády a ľudia si budú môcť onedlho zacvičiť aj vonku.



Medzitým však prísne blokády zvýšili dopyt po náradí na udržanie kondície do takej miery, že sa zásoby online obchodov úplne vyčerpali. Na ilustráciu, dopyt po stacionárnych bicykloch vyskočil počas prvých štyroch dní blokády o 453 %, zatiaľ čo objednávky váh vzrástli o 211 %, podľa údajov služby Idealo, ktorá sa venuje porovnávaniu cien.



Výsledkom bolo, že milovníci pohybu a návštevníci fitnes centier museli počas karantény hľadať nové, kreatívne spôsoby, ako si udržať svoju "rutinu".



Iván López, 45-ročný stredoškolský profesor z Madridu napríklad vymenil činky v telocvični za dvojkilogramové fľaše. Pred pandémiou sa stretával so skupinou bežcov, aby spoločne trénovali v madridskom parku Retiro. Teraz spolu komunikujú aj trénujú aspoň cez aplikáciu Zoom.



"Je to veľmi motivujúce, pretože sa môžeme navzájom vidieť, porozprávať. Úplne sa odstrihneme od reality, ktorá je v súčasnosti veľmi komplikovaná," vyhlásil López.



Aj ďalší Španieli zverejnili videá na sociálnych sieťach, ako robia kliky s batohom plným kníh alebo batoľaťom na chrbte, aby si pridali záťaž.



Podporuje ich v tom aj verejnoprávna televízia RTVE, ktorá v rámci rannej šou zaradila aj polhodinu cvičenia pod vedením inštruktorov s pomôckami, ako sú vankúše, uteráky či fľaše na vodu. Lekcia denne priláka približne 150.000 ľudí.



Nájsť priestor na pohybovú aktivitu doma však môže byť ťažké, pretože dve tretiny ľudí v Španielsku žijú v bytoch, nie v domoch, a jedna z ôsmich domácností má len 60 štvorcových metrov alebo menej. Videá neúspešných pokusov o cvičenie v stiesnených bytoch tak tiež zabávajú sociálne siete.



Zvýšený záujem o cvičenie v domácich podmienkach však vyvolal aj vlnu kritiky. Španielsky autor kriminálnych románov Marc Pastor zverejnil na Twitteri fotku rukou napísaného odkazu vo výťahu v bytovom dome v Barcelone. Neznámy v ňom vyzýva susedov, aby prestali robiť cviky, pri ktorých skáču, búchajú alebo robia iný hluk.



Niektorí Španieli sa dokonca vzopreli pravidlám a ďalej pokračovali v pohybových aktivitách vonku vrátane bývalého premiéra Mariana Rajoya, ktorého bol prichytili v teplákovej súprave a teniskách, ako kráča svižným tempom okolo svojho madridského domu.