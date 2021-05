Španieli si môžu plánovať dovolenku, oznámila ministerka pre turizmus

Madrid 1. mája (TASR) - Španielska ministerka pre cestovný ruch Reyes Marotová v piatok (30. 4.) oznámila, že domáci obyvatelia budú môcť toto leto normálne cestovať, minimálne v rámci krajiny.



„Španieli si môžu začať plánovať svoju dovolenku,“ uviedla v rozhovore pre španielsku televíziu La Sexta. Marotová zároveň očakáva, že v nadchádzajúcej letnej sezóne pricestuje do Španielska aj viac zahraničných návštevníkov ako v minulom roku, keď cestovné obmedzenia na zastavenie pandémie nového koronavírusu uštedrili tvrdú ranu kľúčovému odvetviu hospodárstva - turistickému priemyslu.



„Realisticky a opatrne hovoríme o polovičnom počte (turistov) oproti roku 2019," poznamenala ministerka a poukázala na prognózy španielskej podnikovej konfederácie CEOE a turistickej lobistickej skupiny Exceltur.



Na dosiahnutie takéhoto výsledku je však podľa nej potrebné pokračovať v očkovaní "dobrým tempom a bez problémov". Podľa najnovších údajov dostalo minimálne prvú dávku vakcíny 22 % populácie a 8 % dostalo už dve dávky. Cieľom španielskej vlády je mať na konci leta zaočkovaných 70 % dospelej populácie.



Podľa Marotovej si niektorí Španieli už začali rezervovať hotely: „Sú rodiny, ktoré už plánujú svoje cesty, či už do svojho druhého, prázdninového domu, alebo do obľúbenej dovolenkovej destinácie. Budeme prijímať opatrenia na budovanie dôvery, aby sme mohli bezpečne cestovať,“ vyhlásila.



Ministerka informovala tiež, že cestovné obmedzenia v rámci Španielska sa začnú rušiť od 9. mája, keď sa má skončiť núdzový stav. "Je to dobrá správa, pretože začíname vidieť svetlo na konci tunela," povedala.



V uplynulých šiestich mesiacoch umožnil núdzový stav regiónom zaviesť opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu a obmedziť základné práva občanov, ako je voľný pohyb. No aj keď sa táto mimoriadna situácia skončí, regionálne vlády budú mať podľa právnych expertov stále právomoc uzavrieť v prípade potreby provincie, obce či štvrte na základe zákona o verejnom zdraví z roku 1986.



Pokiaľ ide o tzv. digitálny zelený certifikát Európskej únie (EÚ), ktorý umožní občanom členských štátov bloku vstúpiť do Španielska bez toho, aby museli ísť do karantény, alebo podstúpiť test, Marotová odhaduje, že bude dostupný od polovice júna. Osvedčenie, ktoré je určené na uľahčenie pohybu, umožní úradom skontrolovať, či bol daný človek očkovaný, prekonal koronavírus, alebo absolvoval test, ktorý potvrdzuje, že v súčasnosti nie je infikovaný. „Je to nástroj obnovy medzinárodnej mobility, ktorú Španielsko potrebuje na opätovnú aktiváciu odvetvia cestovného ruchu,“ vysvetlila Marotová.



Ministerka ďalej oznámila, že v októbri sa obnovia aj výlety pre seniorov organizované agentúrou pre verejné služby Imserso. „Takmer všetci seniori sú očkovaní a ako takí môžu začať premýšľať o destinácii, do ktorej chcú vycestovať."



Marotová dodala, že počet prenocovaní sa v marci znížil medziročne o 54 %. To bol síce oveľa menší pokles ako takmer o 90 % v predchádzajúcich mesiacoch, ale dôvodom bol najmä fakt, že blokády na zastavenie pandémie sa v Španielsku začali zavádzať od polovice marca 2020.