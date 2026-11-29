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Španieli v parlamentných voľbách rozhodnú o budúcom smerovaní krajiny
Sánchez je jedným z posledných ľavicových lídrov v Európe a v Španielsku vládne už takmer osem a pol roka.
Autor TASR
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Madrid 29. novembra (TASR) - V Španielsku sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby, o ktorých súčasný premiér Pedro Sánchez informoval na začiatku októbra. Voliči v nich rozhodnú, či bude pokračovať Sánchezova ľavicová vláda, alebo či sa k moci dostanú konzervatívni oponenti, ktorí by mohli vytvoriť koalíciu s krajnou pravicou. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a DPA.
Sánchez je jedným z posledných ľavicových lídrov v Európe a v Španielsku vládne už takmer osem a pol roka. Jeho prípadná porážka by mohla priviesť krajne pravicovú stranu do národnej vlády po prvýkrát od smrti diktátora Francisca Franca v roku 1975. Podľa Reuters by to tiež odzrkadlilo širší nárast krajnej pravice v celej Európe v dôsledku obáv z imigrácie.
Volebné miestnosti sa otvoria v nedeľu o 9.00 h a svoj hlas budú môcť Španieli odovzdať do 20.00 h. Prvé výsledky by mohli byť k dispozícii už o približne hodinu neskôr.
Prieskumy naznačujú, že ľavicový tábor pod vedením Sánchezovej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) by mohol získať až 150 z 350 kresiel v parlamente, zatiaľ čo stredopravicová opozičná Ľudová strana (PP) a krajne pravicová strana Vox by spolu mohli získať až 200 kresiel, píše DPA. Víťazná strana potrebuje na získanie väčšiny 176 parlamentných kresiel.
Sánchez o predčasných voľbách informoval v reakcii na protesty proti bytovej kríze a na neprijatie dvoch súvisiacich vládnych opatrení v parlamente.
Premiér čelil rastúcemu tlaku aj v dôsledku korupčných škandálov, do ktorých boli zapletení jeho bývalí spojenci a rodinní príslušníci, ako aj v dôsledku série vážnych železničných nehôd a príchodu veľkého počtu migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky v júli.
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Sánchez je jedným z posledných ľavicových lídrov v Európe a v Španielsku vládne už takmer osem a pol roka. Jeho prípadná porážka by mohla priviesť krajne pravicovú stranu do národnej vlády po prvýkrát od smrti diktátora Francisca Franca v roku 1975. Podľa Reuters by to tiež odzrkadlilo širší nárast krajnej pravice v celej Európe v dôsledku obáv z imigrácie.
Volebné miestnosti sa otvoria v nedeľu o 9.00 h a svoj hlas budú môcť Španieli odovzdať do 20.00 h. Prvé výsledky by mohli byť k dispozícii už o približne hodinu neskôr.
Prieskumy naznačujú, že ľavicový tábor pod vedením Sánchezovej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) by mohol získať až 150 z 350 kresiel v parlamente, zatiaľ čo stredopravicová opozičná Ľudová strana (PP) a krajne pravicová strana Vox by spolu mohli získať až 200 kresiel, píše DPA. Víťazná strana potrebuje na získanie väčšiny 176 parlamentných kresiel.
Sánchez o predčasných voľbách informoval v reakcii na protesty proti bytovej kríze a na neprijatie dvoch súvisiacich vládnych opatrení v parlamente.
Premiér čelil rastúcemu tlaku aj v dôsledku korupčných škandálov, do ktorých boli zapletení jeho bývalí spojenci a rodinní príslušníci, ako aj v dôsledku série vážnych železničných nehôd a príchodu veľkého počtu migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky v júli.
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