Španieli zachránili na mori 472 migrantov

Madrid 17. januára (TASR) - Španielska námorná záchranná služba vo štvrtok oznámila, že počas uplynulých dvoch dní zachránila 472 ľudí snažiacich sa dostať do Európy cez Stredozemné more.



Záchranná služba podľa agentúry AP zachytila vo štvrtok ráno dva nafukovacie člny určené pre menšie vodné plochy alebo na použitie v blízkosti pláže. V týchto člnoch sa nachádzalo 17 ľudí vrátane jednej ženy.



Hovorkyňa záchrannej služby uviedla, že v stredu na mori zachránili celkovo 455 migrantov - 124 v Gibraltárskom prielive a zvyšných 331 vo vodách východne od prielivu.



Dvoch zo zachránených, ktorí trpeli na vážne podchladenie, museli zo záchranných plavidiel evakuovať pomocou vrtuľníkov.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že v roku 2018 pri snahe dostať sa cez Stredozemné more do Európy zahynulo 2262 migrantov, čo je pokles o vyše štvrtinu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) eviduje za minulý rok príchod 57.000 migrantov do Španielska. Celkovo však počet ľudí, ktorí sa dostali do Európy neoprávneným prekročením hraníc, dosiahol v roku 2018 päťročné minimum.