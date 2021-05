Španieli zaočkovaní AstraZenecou môžu dostať ako druhú dávku Pfizer

Madrid 19. mája (TASR) - Približne 1,5 milióna obyvateľov Španielska vo veku do 60 rokov zaočkovaných prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca môže dostať ako druhú dávku vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech, informoval v stredu na svojej webovej stránke denník El País.



Použitie tejto kombinácie vakcín schválil výbor pre verejné zdravie na základe výsledkov štúdie s názvom CombivacS, ktorú uskutočnil Inštitút Karola III. (ISCIII) so sídlom v Madride.



Účastníkom podali prvú dávku očkovacej látky AstraZenecy. Jedna skupina dobrovoľníkov dostala ako druhú dávku vakcínu Pfizer a druhá – kontrolná – skupina druhú dávku nedostala.



Výsledky v prípade kombinácie vakcín ukázali vysokú imunitnú odozvu a mierne vedľajšie účinky.



Španielske ministerstvo zdravotníctva v utorok uviedlo, že všetky osoby do 60 rokov zaočkované prvou dávkou AstraZenecy dostanú v najbližších dňoch druhú dávku vakcíny. Výbor pre verejné zdravie sa podľa ministerstva v súčasnosti zaoberá aj možnosťou, aby osoby, ktoré odmietnu vakcínu Pfizer, mohli dostať vakcínu od AstraZenecy.



Španielske ministerstvo zdravotníctva sa 7. apríla rozhodlo pozastaviť očkovanie vakcínou od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca u ľudí do 60 rokov z dôvodu možného výskytu krvných zrazenín.



Výskumníci z Inštitútu Karola III. následne začali skúmať účinky miešania vakcín od rôznych výrobcov s cieľom nájsť náhradnú dávku.