Španieli zatiaľ nemajú kolektívnu imunitu voči koronavírusu

Washington 7. júla (TASR) - Španielsko má stále ešte veľmi ďaleko k dosiahnutiu kolektívnej imunity voči novému koronavírusu. Najlepšou ochranou preto zostáva udržiavanie fyzického odstupu od iných ľudí. Vyplýva to z rozsiahlej španielskej štúdie, o ktorej v utorok informovala agentúra DPA.



Podľa štúdie, ktorú čiastočne financovalo španielske ministerstvo zdravotníctva a publikoval odborný časopis The Lancet, si protilátky voči novému koronavírusu vytvorilo len približne päť percent z celkového počtu 61.000 sledovaných ľudí.



Štúdia tiež odhalila, že približne jedna tretina z monitorovaných osôb, ktoré sa vírusom nakazili, nevykazovala žiadne príznaky infekcie.



"Kolektívna imunita je v súčasnosti ťažko dosiahnuteľná bez prijatia toho, že dôjde k stratám v podobe mnohých úmrtí v rizikových skupinách obyvateľstva a k preťaženiu systému zdravotníctva," uvádzajú autori štúdie.



Kolektívna imunita je stav, pri ktorom je dostatočný počet obyvateľov voči infekcii rezistentný, v dôsledku čoho sa jej šírenie sa zastaví prirodzene, keďže vírus ťažšie nachádza vhodného hostiteľa.



Vedúca výskumu Marina Pollanová uviedla, že podľa viacerých odborníkov by sa kolektívna imunita mohla dosiahnuť pri približne 60-percentnom nakazení populácie. "K tomu však máme veľmi ďaleko," dodala.



Výsledky štúdie zdôrazňujú potrebu zachovania fyzického odstupu medzi ľuďmi a pretrvávajúceho úsilia o identifikáciu a izolovanie nových prípadov nákazy aj ľudí, ktorí sa s infikovanými dostali do kontaktu.



Podľa autorov výskumu nie je zrejmé, či sa osoba, ktorá sa novým koronavírusom nakazila, ale nevytvorila si naň protilátky, môže nakaziť znovu.



Výskum, ktorý vykonali popredné španielske výskumné i epidemiologické agentúry, sa začal v apríli, v čase keď platili v Španielsku prísne obmedzenia pohybu.



Španielsko je jednou z európskych krajín, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla najviac. Dosiaľ tam zaznamenali vyše 290.000 prípadov nákazy a vyše 28.000 úmrtí.