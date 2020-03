Španieli žiadajú bývalého kráľa, aby venoval peniaze na boj s vírusom

Madrid 19. marca (TASR) - Mnoho Španielov sa v stredu pripojilo k výzve adresovanej bývalému kráľovi Juanovi Carlosovi, aby venoval štátu zo svojho majetku 100 miliónov dolárov (91,5 milióna eur) na boj proti novému koronavírusu. Ide o peniaze údajne prijaté ako úplatok od Saudskej Arábie a v súčasnosti ukryté na švajčiarskych účtoch, informovala agentúra APA.



Občania v celom Španielsku, kde pre koronavírusovú krízu platí zákaz vychádzania, sa na poludnie postavili k oknám alebo vyšli na balkóny a na protest udierali do hrncov. Ďalší protest bol prostredníctvom sociálnych médií naplánovaný na 21.00 h, keď mal súčasný kráľ Filip VI. vystúpiť s televíznym príhovorom na tému koronavírusu.



Juan Carlos, otec Filipa VI., údajne v roku 2008 prijal 100 miliónov dolárov od Saudskej Arábie ako úplatok spojený so španielskym železničným projektom. Peniaze mali byť prevedené bez vedomia španielskych finančných úradov na švajčiarske kontá. Prípadom sa zaoberá prokuratúra v Ženeve.



Po preniknutí škandálu na verejnosť pristúpil Filip VI. minulý víkend k ráznym opatreniam a dištancoval sa od svojho otca. Odobral mu ročný dôchodok vo výške 194.000 eur a vzdal sa nároku na akýkoľvek netransparentne získaný majetok, ktorý by mal po ňom zdediť. Španielska vláda toto rozhodnutie kráľa privítala.



S dramaticky rýchlym šírením koronavírusu hrozí španielskemu zdravotníctvu čoraz viac kolaps. Mnohým nemocniciam chýbajú okrem dýchacích prístrojov aj ochranné odevy a masky, čo spôsobuje, že sa koronavírusom infikujú aj mnohí lekári, sanitári a ošetrovatelia.



Španielsko je s takmer 14.000 nakazenými a vyše 600 úmrtiami po Taliansku koronavírusom druhou najhoršie postihnutou krajinou v Európe.