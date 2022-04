Španielska dedina sa zo solidarity premenovala na Ukrajinu

Madrid 16. apríla (TASR) - Dedina Fuentes de Andalucía na juhu Španielska sa premenovala na Ukrajinu (po španielsky Ucraniu), aby tak prejavila svoju solidaritu s rovnomennou vojnou zmietanou krajinou, ktorú napadlo Rusko. Informuje o tom v sobotu agentúra Reuters.



Zmenu názvu hlása značka pri vstupe do dediny. Pri novom názve je tiež namaľovaná ukrajinská modro-žltá zástava. Premenované boli aj tamojšie ulice, ktoré sa po novom volajú Kyjev, Odesa či Mariupol.



"Hlavným cieľom je zvyšovať povedomie o konflikte na Ukrajine, ale tiež ukázať, kde (na ktorej strane) vo vojne krajiny stoja," povedal agentúre Reuters starosta tejto dediny Francisco Martínez stojac na ulici nazvanej Mesto Kyjev (Cuidad de Kiev).



Martínez uviedol, že zmena názvu dediny je viac než len symbolickým gestom. Dodal pritom, že tamojší obyvatelia vyzbierali len v priebehu dvoch dní 3500 eur určených na stavbu plánovaného utečeneckého centra. Dedina chce podľa jeho slov ponúknuť domov 25 ukrajinským utečencov, a to buď prostredníctvom ubytovania v zmienenom centre či u miestnych obyvateľov.



Jeden z miestnych dôchodcov agentúre Reuters povedal, že vo svojom domove plánuje prichýliť ukrajinský pár. "Obyvatelia Fuentes sú veľmi hrdí na to, čo robíme ... Žijem sám a mám veľký dom, tak mi napadlo, že na nejaký čas si k sebe vezmem ukrajinský pár," uviedol 68-ročný Rafael.