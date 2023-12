Španielska katolícka cirkev pozná výsledky auditu o zneužívaní detí

Madrid 17. decembra (TASR) - Španielska katolícka cirkev v nedeľu potvrdila, že dostala výsledky auditu o sexuálnom zneužívaní detí členmi duchovenstva. Hovorkyňa biskupskej konferencie potvrdila, že správa bola prijatá v sobotu bez uvedenia ďalších podrobností. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Biskupská konferencia dostala správu právnickej firmy Cremades & Calvo-Sotelo. Táto správa sa študuje z hľadiska jej integrácie do práce konferencie a v blízkej budúcnosti bude zverejnená ako celok," uvádza v krátkom vyhlásení biskupská konferencia (CEE). CEE vo februári 2022 poverila právnu firmu, aby preskúmala zneužívanie detí duchovenstvom aj laikmi.



Závery prvého oficiálneho vyšetrovania španielskeho ombudsmana boli zverejnené 27. októbra, pričom jeho expertný panel odhadol, že od roku 1940 duchovní zneužili viac ako 200.000 maloletých. Po pripočítaní laikov odhad vzrástol na viac ako 400.000. Ombudsman Angel Gabilondo to povedal pri predstavovaní 700-stranovej vyšetrovacej správy.



Denník El País pritom v decembri 2021 informoval o asi 1200 údajných prípadoch zneužívánia v cirkvi za posledných 70 rokov. Kardinál Juan Jose Omella v tom čase povedal, že cirkev vedela o 1125 prípadoch sexuálneho zneužívania; preto neskôr spochybnila spoľahlivosť údajov tejto správy.



Doteraz v Španielsku neexistovali žiadne oficiálne štatistiky o sexuálnom zneužívaní detí duchovnými. Vyšetrovanie ombudsmana podporili poslanci v marci 2022. Vo februári toho roka kardinál Omella povedal, že cirkev musí „prevziať zodpovednosť... objasniť minulé udalosti a zabezpečiť, že už sa to nestane".



Španielsko bolo historicky silno katolíckou krajinou. K oficiálnej cirkvi sa dnes hlási asi 55 percent obyvateľov a v približne 2500 katolíckych školách študuje asi 1,5 milióna detí.