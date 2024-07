Španielska katolícka cirkev schválila plán na odškodnenie zneužívaních

Madrid 9. júla (TASR) - Španielska katolícka cirkev v utorok oznámila schválenie plánu na odškodnenie obetí sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Plán by mal byť spustený v priebehu niekoľkých mesiacov. Tento krok prichádza po tlaku ľavicovej vlády a zverejnení správy o rozsiahlom zneužívaní v cirkvi. Podľa správy agentúry AFP informuje TASR.



Dokument, ktorého obsahom je "usmernenie pre činnosť cirkvi v súvislosti so sexuálnym zneužívaním maloletých", schválila v utorok Španielska biskupská konferencia.



Plán zahŕňa zriadenie komisie, ktorá bude posudzovať každý prípad a navrhovať výšku odškodnenia. Táto komisia by mala začať fungovať v septembri. Arcibiskup Luis Argüello zdôraznil, že katolícka cirkev otvára dvere systému komplexného odškodnenia, pričom pripomenul, že väčšina prípadov sa stala pred rokom 1990.



Vláda v apríli predložila vlastný plán odškodnenia obetí na základe odporúčaní nezávislých expertov. Ten zahŕňa aj štátny kompenzačný fond. Obeťami zneužívania bolo podľa správy vypracovanej predvlani španielskou cirkvou od 40. rokov minulého storočia viac ako 400.000 osôb.



Cirkev pôvodne odmietla prispievať do fondu, no teraz je ochotná financovať časť odškodnenia.



Presné detaily plánu, ako napríklad celková výška vyčlenených prostriedkov a spôsob vyplácania odškodnenia, zatiaľ nie sú známe. Očakáva sa, že cirkev a vláda ich dohodnú v najbližších týždňoch.