Španielska korunná princezná Leonor začala trojročný vojenský výcvik

Madrid 17. augusta (TASR) - Španielska korunná princezná Leonor začala vo štvrtok na akadémii pozemných síl v Zaragoze trojročný vojenský výcvik. Ako dedička trónu sa tým pripravuje budúcu úlohu veliteľky španielskych ozbrojených síl. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky stanice RTVE.



Leonor pre média uviedla, že do novej etapy svojho života vstupuje s chuťou, no pociťuje aj miernu nervozitu. Sú pred ňou tri roky tvrdého a náročného vzdelávania na vojenských akadémiách.



Leonor je staršia dcéra kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie. Po ukončení vzdelávania v Zaragoze bude pokračovať na akadémii vojenského námorníctva v meste Pontevedra v Galícii na severozápade krajiny a počas tretieho roka na akadémii vzdušných síl v Murcii na juhu Španielska. Filip VI. takýto výcvik absolvoval v rokoch 1985-1988.



Armádne vzdelávanie a výcvik je súčasťou prípravy následníkov trónu aj v iných európskych monarchiách. Britský princ William v roku 2006 nastúpil do Kráľovskej vojenskej akadémie v Sandhurste a neskôr absolvoval aj výcvik v námorníctve a vzdušných silách. Pôsobil aj ako pilot vrtuľníka v Kráľovskom letectve (Royal Air Force, RAF). Belgická princezná Isabel absolvovala ročné štúdium na kráľovskej vojenskej akadémii v Bruseli.