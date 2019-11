Španielska krajná pravica vo voľbách zdvojnásobí svoj zisk

Madrid 3. novembra (TASR) - Španielska krajne pravicová strana Vox môže v parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 10. novembra, takmer zdvojnásobiť počet svojich parlamentných kresiel. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky uverejneného v nedeľu denníkom El País.



Strana Vox môže podľa neho v 350-člennom parlamente získať namiesto doterajších 24 až 46 kresiel. Naopak, Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) predsedu vlády Pedra Sáncheza, ktorá sa so ziskom 123 kresiel stala víťazom predchádzajúcich aprílových volieb, by o týždeň mohla prísť o dva mandáty.



Ani s podporou ďalších ľavicových strán Sánchezovi socialisti podľa prieskumu nedosiahnu potrebnú väčšinu 176 kresiel.



Výrazne si zrejme polepší aj konzervatívna Ľudová strana (PP); počet jej kresiel by mohol stúpnuť zo 66 na 91.



Krajne ľavicová strana Môžeme (Podemos) by mohla získať 31 kresiel, čo je o jedenásť menej ako v apríli.



Veľký debakel pravdepodobne čaká za sedem dní liberálnu stranu Občania (Ciudadanos), ktorej prieskum predpovedá zisk len 14 kresiel v porovnaní s doterajšími 57.



V Španielsku sa 10. novembra uskutočnia už štvrté voľby za uplynulé štyri roky. Po aprílovom hlasovaní sa totiž nijakej strane nepodarilo zostaviť novú vládu.



Dlhoročný systém dvoch silných politických strán — socialistov a ľudovcov — sa stal v Španielsku minulosťou v roku 2015, keď sa do parlamentu dostali strany Podemos a Ciudadanos. Patovú situáciu by mohla ukončiť veľká koalícia medzi socialistami a konzervatívcami, ale Sánchez takýto scenár kategoricky vylúčil.



Prieskum pre denník El País sa uskutočnil v dňoch 23. - 29. októbra na vzorke 2002 opýtaných.