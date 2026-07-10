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Španielska kráľovská rodina si minútou ticha uctila obete požiaru
Kráľ pri tejto príležitosti predčasne ukončil svoju účasť na slávnosti, ktorá sa konala v súvislosti s dokončením vojenského výcviku jeho najstaršej dcéry, princeznej Leonor.
Autor TASR
Madrid 10. júla (TASR) - Španielsky kráľovský pár Filip VI. a Letizia si spolu s ich dvomi dcérami uctili v piatok minútou ticha obete lesného požiaru, ktorý si na juhu krajiny vyžiadal najmenej 11 obetí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Kráľovská rodina vyjadrila sústrasť obetiam požiaru na podujatí na leteckej základni San Javier v autonómnom spoločenstve Murcia.
„Z tohto miesta, ktoré sa nachádza približne 150 kilometrov od oblasti, kde sa táto tragédia odohrala, chceme vyjadriť našu sústrasť, našu náklonnosť a našu podporu všetkým, ktorí prišli o svojich blízkych,“ povedal Filip VI.
Kráľ pri tejto príležitosti predčasne ukončil svoju účasť na slávnosti, ktorá sa konala v súvislosti s dokončením vojenského výcviku jeho najstaršej dcéry, princeznej Leonor. Monarcha uviedol, že sa nezúčastní na recepcii naplánovanej po slávnosti a toto rozhodnutie označil za „primerané“ vzhľadom na rozsah tragédie.
„Vieme, že požiar je naďalej veľmi aktívny a že úsilie o jeho uhasenie je obrovské a bude trvať ešte dlho,“ vyhlásil Filip VI.
Požiar vypukol vo štvrtok popoludní neďaleko mesta Almería v Andalúzii, odkiaľ sa rýchlo rozšíril do turistickej oblasti. Väčšinu z 11 obetí tvoria pravdepodobne zahraniční turisti. Ich počet by mohol podľa úradov ešte vzrásť, keďže 19 ľudí zostáva nezvestných.
Približne 500 hasičov sa v piatok snažilo dostať plamene pod kontrolu a hľadať ďalšie prípadné obete. Z oblasti evakuovali asi 600 ľudí, pričom úrady upozornili, že situácia sa môže v prípade zmeny smeru vetra zhoršiť.
Španielsko, Portugalsko aj Francúzsko v súčasnosti čelia vlne horúčav. V piatok sa na viacerých miestach očakávajú teploty okolo 40 stupňov Celzia a úrady varujú pred zvýšeným rizikom ďalších lesných požiarov.
Kráľovská rodina vyjadrila sústrasť obetiam požiaru na podujatí na leteckej základni San Javier v autonómnom spoločenstve Murcia.
„Z tohto miesta, ktoré sa nachádza približne 150 kilometrov od oblasti, kde sa táto tragédia odohrala, chceme vyjadriť našu sústrasť, našu náklonnosť a našu podporu všetkým, ktorí prišli o svojich blízkych,“ povedal Filip VI.
Kráľ pri tejto príležitosti predčasne ukončil svoju účasť na slávnosti, ktorá sa konala v súvislosti s dokončením vojenského výcviku jeho najstaršej dcéry, princeznej Leonor. Monarcha uviedol, že sa nezúčastní na recepcii naplánovanej po slávnosti a toto rozhodnutie označil za „primerané“ vzhľadom na rozsah tragédie.
„Vieme, že požiar je naďalej veľmi aktívny a že úsilie o jeho uhasenie je obrovské a bude trvať ešte dlho,“ vyhlásil Filip VI.
Požiar vypukol vo štvrtok popoludní neďaleko mesta Almería v Andalúzii, odkiaľ sa rýchlo rozšíril do turistickej oblasti. Väčšinu z 11 obetí tvoria pravdepodobne zahraniční turisti. Ich počet by mohol podľa úradov ešte vzrásť, keďže 19 ľudí zostáva nezvestných.
Približne 500 hasičov sa v piatok snažilo dostať plamene pod kontrolu a hľadať ďalšie prípadné obete. Z oblasti evakuovali asi 600 ľudí, pričom úrady upozornili, že situácia sa môže v prípade zmeny smeru vetra zhoršiť.
Španielsko, Portugalsko aj Francúzsko v súčasnosti čelia vlne horúčav. V piatok sa na viacerých miestach očakávajú teploty okolo 40 stupňov Celzia a úrady varujú pred zvýšeným rizikom ďalších lesných požiarov.