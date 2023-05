Španielska loď odviezla zo Sudánu 162 občanov EÚ a ďalších krajín

Brusel 6. mája (TASR) – Španielska vojenská loď odviezla v piatok zo Sudánu do bezpečia 162 občanov krajín Európskej únie a ďalších štátov. Vo večernom oznámení to uviedla diplomatická služba EÚ, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Hovorca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) spresnil, že medzi ľuďmi, ktorých takto evakuovali z africkej krajiny postihnutej ozbrojenými konfliktom, patrili občania Nemecka, Rakúska, Francúzska či Talianska.



Španielska loď Reina Sofía ich prevážala do Saudskej Arábie. Evakuáciu zorganizovala ESVČ, ktorá má na starosti diplomatické vzťahy EÚ s nečlenskými krajinami. Išlo o mimoriadnu operáciu určenú pre tých, ktorých sa nepodarilo dostať do bezpečia počas leteckých a námorných evakuácií zo Sudánu z posledných týždňov.



"Vďaka Španielsku za vykonanie námornej evakuácie fregatou Reina Sofía," napísal na sociálnej sieti šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, ktorý je zo Španielska. Doplnil, že spoločným európskym úsilím dosiaľ zo Sudánu evakuovali približne 2500 občanov Únie i iných krajín.