Španielska Ľudová strana sa zasadzuje za životaschopnú vládu

Madrid 11. novembra (TASR) - Predseda španielskej konzervatívnej Ľudovej strany (PP) Pablo Casado vyhlásil, že Španielsko už nemôže existovať bez životaschopnej vlády. Uznal pritom, že formovanie vlády bude ťažké vzhľadom na výsledok nedeľných parlamentných volieb, v ktorých žiadna zo strán nezískala väčšinu.



Ako v noci na pondelok informovala agentúra Reuters, Casado vo svojom vystúpení pred sympatizantmi a členmi PP vyhlásil, že jeho strana - pokiaľ ide o formovanie vlády - je pripravená splniť si "svoju povinnosť", pričom však čaká na ďalší krok Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), ktorá voľby vyhrala.



Casado nešpecifikoval, čo je PP ochotná urobiť pre to, aby v Španielsku vznikla vláda. Casado len poznamenal, že PP si želá stabilnú vládu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa Casado už pred voľbami vyzýval na spoluprácu všetky politické strany.



PSOE sa síce stala víťazom nedeľných predčasných parlamentných volieb, ale opäť v nich nezískala väčšinu, ktorá je nutná pre vytvorenie jednofarebnej vlády.



Podľa takmer konečných výsledkov zverejnených denníkom El País po zrátaní 99,74 percenta odovzdaných hlasov získala PSOE pod vedením úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza 28 percent odovzdaných hlasov. Znamená to, že obsadí 120 z 350 parlamentných kresiel, teda o tri menej, než mala doteraz.



Druhá skončila konzervatívna Ľudová strana (PP), ktorú podporilo 20,8 percenta voličov a v parlamente bude mať 87 namiesto doterajších 66 kresiel.



Výrazne sa posilnilo postavenie krajne pravicovej strany Vox, ktorá skončila tretia so ziskom 15,1 percenta hlasov a počet je poslancov sa tak zvýši z 24 na 52.



Naopak, debaklom sa skončili voľby pre liberálnu stranu Občania (Ciudadanos, CS), ktorá získala len 6,8 percenta hlasov a počet jej mandátov sa prepadol z 57 na desať. Oslabené skončilo i krajne ľavicové zoskupenie Spoločne môžeme (Unidas Podemos, UP), ktoré presvedčilo len 12,8 percenta Španielov a počet jeho mandátov sa zníži zo 42 na 35.



Do parlamentu sa ešte dostala strana Más País (tri mandáty), založená odídencami z UP, tri separatistické katalánske strany (získali 23 mandátov) a dve baskické nacionalistické strany (12 mandátov). Zvyšok kresiel obsadia malé regionálne strany.



Výsledky už štvrtých volieb za uplynulé štyri roky teda nevyriešili politický pat v Madride, pretože žiadny tábor nemá absolútnu väčšinu 176 hlasov — PSOE, UP a MP disponujú len 158 hlasmi, tri pravicovú strany majú 152 hlasov.



Španielski centristi priznali volebný debakel, Rivera vyvodí svoju zodpovednosť

Španielska stredopravicová strana Občania (Ciudadanos - CS) po neúspechu v nedeľných predčasných parlamentných voľbách rozhodne o svojej ďalšej budúcnosti. V noci na pondelok to podľa agentúry AP uviedol jej líder Albert Rivera, ktorý súčasne prebral zodpovednosť za volebný debakel.



Strana Občania vznikla v Katalánsku, pričom si dala za cieľ byť protiváhou k silnejúcemu hnutiu za odtrhnutie sa tohto prosperujúceho regiónu od zvyšku Španielska. V nedeľných predčasných voľbách utrpela fiasko - z 57 mandátov získaných pri hlasovaní v apríli ich v nedeľu obhájila len desať.



Rivera v nedeľu pred svojimi sympatizantmi povedal, že pre tento volebný debakel niet ospravedlnenia. Uviedol, že z toho vyvodí aj osobnú zodpovednosť.



"Išiel som do politiky, pretože milujem Španielsko," pokračoval a vyzval akceptovať výsledok demokratickej voľby Španielov.



Výsledky už štvrtých volieb v Španielsku za uplynulé štyri roky nevyriešili politický pat v krajine, pretože žiadny politický tábor nemá absolútnu väčšinu.



Lídrov krajne pravicových strán nadchol volebný úspech strany Vox v Španielsku



Lídri krajne pravicových a populistických strán v celej Európe privítali úspech svojej sesterskej strany Vox v predčasných voľbách v Španielsku, v ktorých skončila tretia so ziskom 15,1 percenta hlasov a zvýšila počet svojich poslancov z 24 na 52.



Ako v pondelok informovala agentúra AP, líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová po zverejnení predbežných výsledkov predčasných volieb v Španielsku zablahoželala vodcovi Voxu Santiagovi Abascalovi a uviedla, že je pôsobivé, ako jeho práca "prináša plody už po niekoľkých rokoch".



Líder talianskej krajne pravicovej strany Liga Matteo Salvini na svojom konte na sociálnej sieti Twitter zverejnil fotografiu, na ktorej je spolu s Abascalom a doplnil ju textom "Gratulujem Voxu!", ako aj vlajkami Španielska a Talianska.



Holandský poslanec Geert Wilders, známy svojimi protiislamskými postojmi, sa rozhodol pre podobnú formu gratulácie ako Salvini, keď na Twitteri publikoval spoločnú fotografiu s Abascalom s nápisom "FELICIDADES" a doplnil ju trojicou emodži "palec hore".



Strana Vox sa do španielskeho parlamentu dostala v aprílových predčasných voľbách, pričom v tých posledných, nedeľných, počet svojich mandátov viac ako zdvojnásobila, takže sa stala treťou najsilnejšou politickou stranou v krajine.