Španielska mimovládka žiada zastavenie repatriácie mužov z tankera

Las Palmas 30. novembra (TASR) — Mimovládna organizácia Caminando Fronteras vyzvala v stredu španielsku vládu, aby nevracala do Nigérie trojicu mužov, ktorí sa odtiaľ doplavili do Španielska na smerovom kormidle ropného tankera. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Organizácia vyjadrila znepokojenie najmä z možného zrýchleného vrátenia migrantov do vlasti. Vyzvala príslušné orgány, aby ich prípady posudzovali individuálne a aby boli zaradení do humanitárneho programu pre migrantov.



Muži strávili 11 dní na smerovom kormidle ropného tankera Alithini II, plaviaceho sa pod vlajkou Malty z Nigérie na Kanárske ostrovy. Tam ich v pondelok našla španielska pobrežná stráž a previezla do nemocnice na ostrove Gran Canaria. Muži mali príznaky dehydratácie a podchladenia.



Pobrežná stráž zároveň zverejnila fotografiu, ktorá zachytáva trojicu mužov sediacich na smerovom kormidle tankera. Vzdialenosť z Lagosu, odkiaľ tanker 17. novembra vyplával, do Las Palmas je približne 4600 kilometrov



Jeden z Nigérijčanov zostáva hospitalizovaný v nemocnici; ďalších dvoch vrátili na tanker plaviaci sa pod vlajkou Malty, píše AP s odvolaním sa na úrady na Kanárskych ostrovoch.



Totožnosť týchto mužov nie je známa a takisto ani to, či majú k dispozícii právnika alebo prístup k azylovému konaniu.



Majiteľ lode má podľa španielskych zákonov povinnosť vrátiť čiernych pasažierov do miesta, odkiaľ vyplávali, pokiaľ nepožiadajú o azyl alebo nie sú maloletí, pripomína AP.