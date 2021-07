Španielska ministerka zdravotníctva pripustila očkovanie treťou dávkou

Madrid 23. júla (TASR) - Španielska ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová v piatok oznámila, že tretia dávka vakcín bude zrejme nevyhnutná s cieľom zabrániť výskytu nových variantov koronavírusu, ktoré môžu znížiť účinnosť už podaných dávok. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník El País.



"Všetko nasvedčuje tomu, že budeme musieť podať tretiu dávku," povedala Dariasová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Onda Cero. Španielsko podľa jej slov prostredníctvom Európskej únie uzavrelo dohody so spoločnosťami BioNTech/Pfizer a Moderna o dodávke vakcín na roky 2022-23, píše portál The Local. Ešte je podľa jej slov potrebné určiť termín podania tretej a prípadných ďalších dávok.



Občania Španielska podľa nej budú musieť očkovanie proti koronavírusu absolvovať každý rok.



Španielsku sa podarilo dosiahnuť cieľ plne zaočkovať do konca štvrtého júlového týždňa 25 miliónov ľudí, pripomína El País. Obe dávky dostalo viac ako 25.060.000 osôb, čo predstavuje 52,8 percenta obyvateľov krajiny.