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Španielska neziskovka obvinila TikTok z nedostatočnej ochrany detí
EÚ v piatok dokonca vyzvala platformu, aby zmenila škodlivý dizajn personalizovaného kanála, inak jej hrozia vysoké pokuty.
Autor TASR
Madrid 9. novembra (TASR) - Španielska fact-checkingová organizácia maldita.es v pondelok obvinila platformu TikTok, že nerobí dosť na to, aby zabránila zdieľaniu materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí alebo získavaniu obrázkov od detí na tejto platforme. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Na TikToku sa nachádza materiál, ktorý by ste očakávali len na dark webe,“ uviedla organizácia. Maldita.es zaznamenala viac ako 1000 videí so zábermi zneužívania detí, ktoré mali 48 miliónov zobrazení.
„Zistenia vyšetrovania vážne spochybňujú účinnosť opatrení platformy TikTok proti zneužívaniu detí a zároveň priamo poukazujú na to, že (pedofili) aktívne zneužívajú funkcie platformy,“ uviedla organizácia. TikTok sa k obvineniam zatiaľ nevyjadril.
Platforma podľa maldita.es odstránila len desatinu obsahu, na ktorý organizácia poukázala a zablokovala len 26 percent nezákonných príspevkov v Španielsku.
Na TikTok patriaci spoločnosti ByteDance je podaných niekoľko súdnych žalôb a je vyšetrovaný pre obvinenia zo zlyhania pri ochrane maloletých, čo spoločnosť opakovane popiera. EÚ v piatok dokonca vyzvala platformu, aby zmenila „škodlivý“ dizajn personalizovaného kanála, inak jej hrozia vysoké pokuty.
„Na TikToku sa nachádza materiál, ktorý by ste očakávali len na dark webe,“ uviedla organizácia. Maldita.es zaznamenala viac ako 1000 videí so zábermi zneužívania detí, ktoré mali 48 miliónov zobrazení.
„Zistenia vyšetrovania vážne spochybňujú účinnosť opatrení platformy TikTok proti zneužívaniu detí a zároveň priamo poukazujú na to, že (pedofili) aktívne zneužívajú funkcie platformy,“ uviedla organizácia. TikTok sa k obvineniam zatiaľ nevyjadril.
Platforma podľa maldita.es odstránila len desatinu obsahu, na ktorý organizácia poukázala a zablokovala len 26 percent nezákonných príspevkov v Španielsku.
Na TikTok patriaci spoločnosti ByteDance je podaných niekoľko súdnych žalôb a je vyšetrovaný pre obvinenia zo zlyhania pri ochrane maloletých, čo spoločnosť opakovane popiera. EÚ v piatok dokonca vyzvala platformu, aby zmenila „škodlivý“ dizajn personalizovaného kanála, inak jej hrozia vysoké pokuty.