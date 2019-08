Španielska organizácia zachránila na mori 55 ľudí

Medzi zachránenými osobami je 16 žien, pričom jedna z nich tehotná, a dve deväťmesačné bábätká, uviedla organizácia.

Rím 2. augusta (TASR) - Španielska mimovládna organizácia Proactiva Open Arms (POA) vo štvrtok informovala, že v Stredozemnom mori neďaleko líbyjského pobrežia zachránila 55 ľudí plaviacich sa na drevenom člne. Teraz hľadá pre nich bezpečný prístav, priblížila v noci na piatok agentúra DPA.



Medzi zachránenými osobami je 16 žien, pričom jedna z nich tehotná, a dve deväťmesačné bábätká, uviedla organizácia na Twitteri.



"Ide o 55 zachránených ľudí, ktorých kupovali a predávali ako otrokov, týrali a sexuálne zneužívali. Pre nich žiadame bezpečný prístav," zdôraznila POA.



Plavidlu neziskovky POA, ktoré sa plaví pod španielskou vlajkou, odmietol taliansky minister vnútra Matteo Salvini vo štvrtok povoliť vstup do teritoriálnych vôd, uvádzajú talianska médiá s odvolaním sa na zdroje z ministerstva.



DPA si všíma, že Proactiva Open Arms žiada o túto pomoc v čase, keď záchrannému plavidlu nemeckej organizácie Alan Kurdi, ktoré z potápajúceho sa člna zachránilo 40 migrantov, Salvini taktiež zakázal vstup do teritoriálnych vôd, čo vyústilo do patovej situácie.



Minister vnútra, ktorý je tiež vicepremiérom, od iných štátov Európskej únie žiada, aby znášali náklady a bremeno starostlivosti o migrantov zachránených v Stredozemnom mori.