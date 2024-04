Španielska oscarová herečka Penélope Cruzová má 50 rokov

Španielska herečka Penélope Cruzová pózuje počas fototermínu, archívne foto. Foto: TASR/AP

Španielska herečka Penélope Cruzová drží sošku Oscara, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Madrid/Bratislava 28. apríla (TASR) - Penélope Cruzová patrí medzi dvorné herečky oceňovaneho španielskeho režiséra Pedra Almodóvara. Hrala v jeho filmoch ako Všetko o mojej matke, Volver či Rozorvané objatia. Výrazne sa presadila aj v Hollywoode, keď sa predviedla v snímkach ako Kokain, Vanilkové nebo alebo Mandolína kapitána Corelliho.Sošku Oscara získala za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe vo filme legendárneho amerického režiséra Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona. V nedeľu 28. apríla bude mať 50 rokov.Penélope Cruzová, rodným menom Penélope Cruz Sánchezová, sa narodila 28. apríla 1974 v Madride. Pôvodne sa venovala tancu a je absolventkou španielskeho Národného konzervatória. Má za sebou tiež tri roky štúdia baletu a štyri roky strávila v barcelonskej divadelnej škole Cristiny Rota.Pred filmovou kamerou debutovala ako 18-ročná a rovno v hlavnej úlohe v snímke španielskeho režiséra Bigasa Lunu Šunka, šunka (1992). V tom istom roku stvárnila hlavnú postavu aj v ďalšom španielskom filme Belle epoque. V 90. rokoch si zahrala tiež v snímkach ako Láska vážne škodí zdraviu (1996), Otvor oči (1997), Muž, ktorému tečie do topánok (1998), Dievča tvojich snov (1998) či Hi-Lo Country (1998).Španielsky režisér Pedro Almodóvar prvýkrát siahol po Cruzovej v roku 1997, keď jej zveril jednu z vedľajších ženských úloh v dráme Na dno vášne. Kultový a oceňovaný režisér obsadil Cruzovú aj o dva roky neskôr do oscarovej snímky Všetko o o mojej matke (1999).V roku 2000 sa španielska herečka predstavila prvý raz v hlavných úlohách v hollywoodskych snímkach ako Krása divokých koní a Chilli, sex a samba. O rok neskôr si po boku Toma Cruisea a Cameron Diazovej zahrala v mysterióznom filme Vanilkové nebo. Johnny Depp sa jej hereckým partnerom stal v roku 2001 v kriminálnej dráme Kokain. Nicolas Cage zasa v romantickej dráme Mandolína kapitána Corelliho (2001). V dobrodružnom filme Sahara si zasa zahrala po boku Matthewa McConaugheyho.K spolupráci s Almodóvarom sa vrátila v roku 2006, keď prijala ponuku stvárniť hlavnú ženskú postavu vo filme Volver. Za svoj herecký výkon bola v roku 2007 nominovaná na Oscara a získala ocenenie Goya Awards.Sošku Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe si odniesla v roku 2008 za účinkovanie vo filme režiséra Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona, v ktorom si zahrala po boku ďalšej španielskej filmovej hviezdy Javiera Bardema.V roku 2009 nakrútila s Almodóvrom ďalší film Rozorvané objatia a k spolupráci s originálnym režisérom sa vrátila aj v snímkach Rozkoš v oblakoch (2013), Bolesť a sláva (2019) a Paralelné matky (2021).Do rozsiahlej filmografie dnes už svetoznámej španielskej herečky, prezývanej Madona Madridu, patria filmy ako Sexi pištoľníčky (2006), Nine (2009), Piráti z Karibiku: V neznámych vodách (2011), Vražda v Orient exprese (2017), Escobar (2017) či Ferrari (2023).V roku 2010 uzavrela manželstvo s Javierm Bardemom. O rok neskôr sa im narodil syn Leonardo a v roku 2013 dcéra Luna Encinas.