Španielska pobrežná stráž pátra po 67 ľuďoch, zachránila 119

Madrid 11. februára (TASR) - Španielska pobrežná stráž obnovila v utorok pátranie po 67 utečencoch z lode, ktorá sa prevrátila pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more na pevninu Španielska. Španielski námorníci už predtým zachránili 119 pasažierov z tohto plavidla, píše agentúra AP.



Pri pátraní po gumenom člne v oblasti úseku medzi Španielskom a Marokom pomáha záchranným člnom aj lietadlo.



Záchranná charitatívna organizácia upozornila v pondelok španielske úrady na čln, ktorý ku Španielsku vyplával z pobrežia Maroka.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa vlani priplavilo do Európy po mori viac ako 98.000 migrantov, z toho 25.000 do Španielska. Vyše 1200 migrantov pri tomto pokuse zahynulo alebo sú nezvestní.