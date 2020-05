Pri Kanárskych ostrovoch zachránili 47 migrantov

Madrid 30. mája (TASR) - Španielska pobrežná stráž zachránila v sobotu z člnu pri pobreží Kanárskych ostrovov 47 migrantov, ktorí sa snažili dostať z Afriky do Európy. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na správu agentúry Europa Press.



Záchranná loď nalodila migrantov približne 18 kilometrov od pobrežia Kanárskych ostrovov. Väčšina z nich pochádza z krajín subsaharskej Afriky. Záchranné zložky migrantov odviezli do prístavu v meste Arguineguín, kde ich vyšetrili.



Kanárske ostrovy sa nachádzajú iba 100 kilometrov od afrického pobrežia, plavba je však pre malé lode nebezpečná, keďže môžu ľahko ostrovy minúť a zablúdiť na otvorený oceán.



Napriek tomu sa minulý rok touto cestou pokúsilo do Španielska dostať približne 2300 migrantov, pričom 150 z nich počas plavby zahynulo, uvádza Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Skutočný počet mŕtvych je však podľa IOM pravdepodobne vyšší.