Španielska polícia pátra po migrantoch, ušli po pristátí lietadla

Madrid 6. novembra (TASR) - Španielska polícia na ostrove Malorka do soboty rána zadržala 11 z 23 pasažierov, ktorí v piatok ušli z paluby lietadla marockej leteckej spoločnosti po jeho núdzovom pristátí. Polícia po ďalších osobách stále pátra. Informovala o tom agentúra DPA.



Lietadlo spoločnosti Air Arabia Maroc smerujúce z marockého mesta Casablanca do Istanbulu muselo v piatok popoludní núdzovo pristáť na letisku v meste La Palma na Malorke z dôvodu zdravotných problémov jedného z pasažierov.



Mladý muž vo veku 23 rokov upadol do diabetickej kómy, píše na svojej webovej stránke denník El Mundo. Po pristátí nastal zmätok a skupina približne 20 mladých ľudí ušla z paluby lietadla. Vyšetrovatelia uviedli, že mohlo ísť o súčasť plánu s cieľom dostať sa nezákonne na územie Španielska.



Vyšetrenia v nemocnici preukázali, že mladík zdravotný problémom v skutočnosti netrpel. Následne bol zadržaný za napomáhanie nezákonnej migrácii.



Úrady zadržali ďalších 11 mladých ľudí a po zvyšných 12 pátra polícia i Občianska garda (Guardia Civil).



Prevádzka letiska v meste La Palma bola v piatok na tri a pol hodiny prerušená. Obnoviť sa ju podarilo približne o 23.30 h miestneho času.