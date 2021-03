V Španielsku zasiahli proti sieti podozrivej z financovania al-Káidy

Madrid 26. marca (TASR) - Španielskej polícii sa podarilo odhaliť sieť podozrivú z financovania teroristickej siete al-Káida. Počas svojej operácie polícia zadržala troch mužov vrátane vysokopostaveného predstaviteľa moslimskej komunity v Španielsku.



Zadržaní sú podľa agentúry AFP podozriví zo zneužitia mimovládnej organizácie na financovanie aktivít teroristických bojovníkov.



Polícia predpokladá, že mimovládna organizácia zhromaždila dary pre osirelé deti v Sýrii, ale časť finančných prostriedkov namiesto toho smerovala do oblastí Sýrie kontrolovaných milíciami al-Káida s cieľom podpory jej (islamistických) bojovníkov.



Ďalšia časť financií bola určená na úhradu výdavkov vzdelávacieho centra pre siroty nachádzajúce sa v konfliktnej zóne, ktorého činnosť však bola zameraná na odbornú prípravu budúcich mudžahídov.



V rámci policajnej operácie bol v utorok v Madride zadržaný aj šéf Islamskej komisie Španielska (CIE) Mohammad Ayman Adlbi. Neskôr bol prepustený na slobodu bez vznesenia obvinenia, informovala polícia.



Adlbi následne vyjadril dôveru v španielsku justíciu, aj keď podozrenia, ktoré boli voči nemu vznesené, považuje za neopodstatnené. Vyjadril však súčasne veľkú nespokojnosť so svojím zatknutím - domnieva sa, že mohol byť namiesto toho predvolaný na výsluch na policajnú stanicu.



Ayman Adlbi bol minulý rok vymenovaný do čela CIE, ktorá zastupuje moslimov pred španielskymi štátnymi orgánmi, dohliada na bohoslužby v mešitách, ako aj na vzdelávanie moslimov.



Jeden zo zatknutých mužov je pokladníkom Zväzu islamských spoločenstiev Španielska, ktorý je súčasťou CIE. Tento muž bol preventívne vzatý do väzby, dodala AFP.



V Španielsku od roku 2015 platí štvrtý z celkovo piatich stupňov varovania pred teroristickým útokom, čo znamená vysoké riziko útoku.