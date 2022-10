Španielska polícia rozbila albánsky pašerácky gang

Madrid 8. októbra (TASR) - Španielska polícia v sobotu oznámila, že rozbila gang podozrivý z pašovania albánskych migrantov vrátane detí do Británie. TASR informuje na základe správ AFP.



Španielska polícia pri zatýkaní siedmich podozrivých Albáncov z "dôležitej zločineckej organizácie" spolupracovala s britskou Národnou kriminálnou agentúrou (NCA). Boli medzi nimi aj dvaja pravdepodobní šéfovia gangu, ktorých zadržali v pondelok, keď sa chystali z Madridu odletieť do Albánska.



Pašeráci si účtovali od 3.000 do 15.000 eur za osobu a potom ich v podpalubí lodí z prístavov v severnom Španielsku prevážali do Británie. "Spôsob úkrytu ohrozoval život a zdravie migrantov, niektorí z nich boli maloletí," uvádza sa vo vyhlásení polície.



Pašeráci migrantov z Albánska verbovali v utečeneckých táboroch v blízkosti prístavov Santander a Bilbao a prevážali ich do britských prístavov Portsmouth, Southampton a Liverpool. Pašerácky gang bol aktívny od roku 2014 a polícia doteraz identifikovala najmenej 50 ľudí, ktorí sa s jeho pomocou dostali do Británie.