Španielska polícia rozbila gang, ktorý podvodne predával konope

Madrid 13. apríla (TASR) - Španielska polícia v sobotu oznámila, že rozbila medzinárodný gang, ktorý podvodným predajom rastlín konope na lekárske účely pripravil ľudí v dovedna 35 krajinách o zhruba 645 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Skupina podľa vyhlásenia polície vytvorila premyslený marketingový systém a zúčastňovala sa na medzinárodných veľtrhoch, aby prilákala investorov z mnohých krajín vrátane Španielska, Francúzska či Nemecka.



Pri operácii na rozbitie gangu pomáhal španielskej polícii Európsky policajný úrad (Europol), ako aj kolegovia z Nemecka, Francúzska, Dominikánskej republiky, Spojených štátov či Británie. Deväť podozrivých zadržali v Španielsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Lotyšsku, Poľsku, Taliansku a Dominikánskej republike.



Hovorkyňa španielskej polície Silvia Garridová uviedla, že gang sľuboval obetiam ročné zisky vo výške 70 až 168 percent v závislosti od druhu konope, do ktorého investovali. Podvodníci na propagáciu využívali luxusné autá, organizovali večierky a svoje obete dokonca vodili aj na legálne plantáže konope, ktoré boli do podvodu taktiež zapojené.



Polícia v súvislosti s prípadom zablokovala bankové účty, na ktorých sa nachádzalo 58.600 eur a ďalších 116.300 eur v kryptomenách. Zaistila aj 106.000 eur v hotovosti a skonfiškovala majetok v hodnote 2,6 miliardy eur.



Britská Národná kriminálna agentúra (NCA), ktorá sa na operácii taktiež podieľala, uviedla, oklamaných bolo zhruba 180.000 ľudí, ktorí do tejto pyramídovej hry investovali.