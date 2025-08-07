< sekcia Zahraničie
Španielska polícia rozbila gang pašujúci marihuanu do Írska
V Madride a južnej Andalúzii vykonala polícia 12 razií, pri ktorých zaistila poloautomatickú pištoľ, tri zbrane na slepé náboje a 96.000 eur v hotovosti.
Autor TASR
Madrid 7. augusta (TASR) - Španielska polícia v spolupráci s britskými a írskymi orgánmi rozbila zločinecký gang podozrivý z pašovania marihuany. Drogy ukrýval vo vreciach s krmivom pre zvieratá, ktoré smerovali do Írska, oznámila vo štvrtok španielska polícia. Policajti zadržali 13 osôb v Španielsku a jednu v Írsku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Vyšetrovanie sa začalo tento rok po tom, ako orgány identifikovali skupinu britských, írskych a španielskych občanov, ktorí využívali medzinárodné prepravné spoločnosti na zasielanie paliet s krmivom s ukrytými marihuanovými šiškami do Írska, uviedla španielska národná polícia vo svojom vyhlásení.
Úradníci odhadujú, že skupina od roku 2019 prepašovala viac ako tri tony marihuany, pričom sa jej darilo dodržiavať pravidelné mesačné dodávky, dodala španielska polícia.
Počas vyšetrovania zadržali orgány v Španielsku a Írsku niekoľko zásielok a zaistili približne 300 kilogramov marihuany. Operáciu španielska polícia vykonala s podporou írskej polície Garda Síochána a britskej Národnej kriminálnej agentúry (NCA).
V Madride a južnej Andalúzii vykonala polícia 12 razií, pri ktorých zaistila poloautomatickú pištoľ, tri zbrane na slepé náboje a 96.000 eur v hotovosti.
AFP vysvetľuje, že Španielsko je bránou pre pašovanie drog do Európy pre svoju blízkosť k Maroku, ktoré je popredným producentom marihuany, aj pre jeho historické väzby s Latinskou Amerikou.
Vyšetrovanie sa začalo tento rok po tom, ako orgány identifikovali skupinu britských, írskych a španielskych občanov, ktorí využívali medzinárodné prepravné spoločnosti na zasielanie paliet s krmivom s ukrytými marihuanovými šiškami do Írska, uviedla španielska národná polícia vo svojom vyhlásení.
Úradníci odhadujú, že skupina od roku 2019 prepašovala viac ako tri tony marihuany, pričom sa jej darilo dodržiavať pravidelné mesačné dodávky, dodala španielska polícia.
Počas vyšetrovania zadržali orgány v Španielsku a Írsku niekoľko zásielok a zaistili približne 300 kilogramov marihuany. Operáciu španielska polícia vykonala s podporou írskej polície Garda Síochána a britskej Národnej kriminálnej agentúry (NCA).
V Madride a južnej Andalúzii vykonala polícia 12 razií, pri ktorých zaistila poloautomatickú pištoľ, tri zbrane na slepé náboje a 96.000 eur v hotovosti.
AFP vysvetľuje, že Španielsko je bránou pre pašovanie drog do Európy pre svoju blízkosť k Maroku, ktoré je popredným producentom marihuany, aj pre jeho historické väzby s Latinskou Amerikou.