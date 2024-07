Španielska polícia rozbila pašerácku sieť dovážajúcu kokaín do Európy

Madrid 19. júla (TASR) - V rámci medzinárodnej operácie došlo k rozpusteniu rozsiahlej pašeráckej siete prevážajúcej latinskoamerický kokaín na lodiach do Európy, oznámila španielska polícia. Celkovo zadržali 50 osôb z ôsmich rôznych krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vyšetrovanie začali španielska a britská polícia v júni 2020 a postupne sa doň zapojilo ďalších 11 krajín. Podporila ho aj európska policajná agentúra Europol.



Pri zásahoch skonfiškovali celkovo 1,5 tony kokaínu a zadržali osem plavidiel využívaných na prepravu. Drogy presúvali z nakladacích staníc v Brazílii, Kolumbii, Guyane, Trinidade a Tobagu, na Svätej Lucii, Barbadose a v Paname do španielskych prístavov na Kanárskych ostrovoch, v južnej oblasti Andalúzie a východnej Valencii.



Vodca skupiny, ktorého zatkli v Nórsku, je skúseným pašerákom s prezývkou "Profesor". V tejto oblasti pôsobí už viac ako 20 rokov a za tento čas si získal "plnú dôveru kolumbijských a mexických drogových kartelov", s ktorými koordinoval zásielky, uvádza sa vo vyhlásení. Do pašeráckej siete patrili aj členovia tzv. "balkánskeho kartelu" žijúci na južnom pobreží Costa del Sol v Španielsku.



Polícia však uvádza, že pašerácka skupina mala aj istý duchovný rozmer. "Zločinecká organizácia sa obracala na santera (šamana), aby dostala jeho požehnanie na úspešný transport kokaínu medzi Latinskou Amerikou a Európou," vysvetlila polícia. Žiadosť o požehnanie je kľúčovým prvkom santerie, afrokubánskeho systému viery spájajúceho africké náboženstvá s katolicizmom, ktorý je rozšírený v Latinskej Amerike.



V Španielsku zadržali 26 osôb z celkového počtu, medzi nimi aj 16 Nórov. Zvyšných podozrivých zadržali v Bulharsku, Kolumbii, Nórsku, Paname, Portugalsku, Trinidade a Tobagu či v Spojenom Kráľovstve. K väčšine zadržaní došlo podľa Europolu už 24. júna.



V Španielsku, ktoré je jednou z hlavných vstupných brán do Európy pre latinskoamerický kokaín, polícia pravidelne vykonáva razie proti pašerákom. Posledná veľká akcia sa uskutočnila v júni a zahŕňala zhabanie ôsmich ton kokaínu a zadržanie 40 osôb.