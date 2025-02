Španielska polícia rozbila rozsiahlu sieť obchodníkov s ľuďmi

Madrid 23. februára (TASR) - Španielska polícia rozbila sieť obchodníkov s ľuďmi, ktorá podľa nej v minulom roku vykorisťovala viac než tisíc žien, najmä z Kolumbie a Venezuely. TASR o tom informuje na základe nedeľňajšej správy agentúry AFP.



"Obete, prevažne juhoamerického pôvodu, boli do Španielska nalákané falošnými pracovnými ponukami," uviedla polícia a spresnila, že počas zásahu zadržala 48 ľudí. Väčšinu z nich zaistili v blízkosti východošpanielskeho Alicante.



Ženy nalákali do Španielska v ich domovských krajinách falošnými pracovnými ponukami v odvetví upratovacích prác alebo starostlivosti o krásu.



Po príchode do Španielska ich však premiestnili do klubov, kde boli sexuálne zneužívané a nútené nepretržite pracovať, tvrdí polícia. Vychádzať von mali povolené len na dve hodiny denne a inak boli sledované kamerovým systémom.