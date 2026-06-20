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Španielska polícia rozbila sieť pašerákov exotických zvierat
Kufor obsahoval viacero zvierat chránených medzinárodnými dohodami o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi, ktoré boli prepravované bez potrebných dokumentov.
Autor TASR
Madrid 20. júna (TASR) - Španielska polícia v sobotu oznámila, že zadržala dvoch ľudí a osem ďalších obvinila v súvislosti s ich údajným zapojením do siete na pašovanie exotických zvierat. TSR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Španielska občianska garda (Guardía Civil) spustila v prípade vyšetrovanie koncom roka 2025 po tom, čo získala informácie o podozreniach z páchania trestnej činnosti zameranej proti voľbe žijúcim zvieratám v južnej provincii Sevilla. Vyšetrovanie priviedlo kriminalistov k zadržaniu kufra na sevillskom letisku San Pablo.
Kufor obsahoval viacero zvierat chránených medzinárodnými dohodami o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi, ktoré boli prepravované bez potrebných dokumentov.
Počas domových prehliadok v piatich rodinných domoch a troch priemyselných objektoch v Seville zaistili policajti 256 zvierat podliehajúcich medzinárodnej kontrole obchodu alebo iným ochranárskym opatreniam.
Medzi zaistenými živočíchmi boli aj varany stepné, čo je veľký druh jaštera pochádzajúci zo subsaharskej Afriky, s ktorým sa bežne obchoduje na trhu s exotickými zvieratami. Policajti objavili aj listárky červenooké z dažďových pralesov Strednej Ameriky, kajmany okuliarnaté pochádzajúce z Latinskej Ameriky a albínsku formu leguána zeleného, čo je vzácny farebný variant vysoko cenený zberateľmi, píše AFP.
Polícia na mieste okrem toho objavila aj 61 psov a 28 mačiek. Vyšetrovatelia predpokladajú, že podozrivé osoby chovali zvieratá za účelom nelegálneho predaja. V jednej z nehnuteľností zaistili policajti hotovosť vo výške 56.965 eur, ktorá je podľa vyšetrovateľov prepojená s nelegálnym pašovaním. Skupina podľa zistení polície spolupracovala so zamestnancami kuriérskych spoločností, ktorí uľahčovali prepravu živých zvierat a falšovali sprievodnú dokumentáciu.
Španielska občianska garda (Guardía Civil) spustila v prípade vyšetrovanie koncom roka 2025 po tom, čo získala informácie o podozreniach z páchania trestnej činnosti zameranej proti voľbe žijúcim zvieratám v južnej provincii Sevilla. Vyšetrovanie priviedlo kriminalistov k zadržaniu kufra na sevillskom letisku San Pablo.
Kufor obsahoval viacero zvierat chránených medzinárodnými dohodami o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi, ktoré boli prepravované bez potrebných dokumentov.
Počas domových prehliadok v piatich rodinných domoch a troch priemyselných objektoch v Seville zaistili policajti 256 zvierat podliehajúcich medzinárodnej kontrole obchodu alebo iným ochranárskym opatreniam.
Medzi zaistenými živočíchmi boli aj varany stepné, čo je veľký druh jaštera pochádzajúci zo subsaharskej Afriky, s ktorým sa bežne obchoduje na trhu s exotickými zvieratami. Policajti objavili aj listárky červenooké z dažďových pralesov Strednej Ameriky, kajmany okuliarnaté pochádzajúce z Latinskej Ameriky a albínsku formu leguána zeleného, čo je vzácny farebný variant vysoko cenený zberateľmi, píše AFP.
Polícia na mieste okrem toho objavila aj 61 psov a 28 mačiek. Vyšetrovatelia predpokladajú, že podozrivé osoby chovali zvieratá za účelom nelegálneho predaja. V jednej z nehnuteľností zaistili policajti hotovosť vo výške 56.965 eur, ktorá je podľa vyšetrovateľov prepojená s nelegálnym pašovaním. Skupina podľa zistení polície spolupracovala so zamestnancami kuriérskych spoločností, ktorí uľahčovali prepravu živých zvierat a falšovali sprievodnú dokumentáciu.