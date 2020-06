Španielska polícia rozbila subsaharský gang prevádzačov

Madrid 13. júna (TASR) - Španielska polícia rozbila jeden z najväčších prevádzačských gangov, ktorý do Európy priviedol stovky Afričanov. S odvolaním sa na vyhlásenie španielskej polície o tom v sobotu informovala agentúra AP.



Členovia gangu sú podozriví z toho, že zo subsaharskej Afriky previedli do Španielska približne 1000 ľudí, medzi ktorými boli aj deti či tehotné ženy. Afričanov zo Španielska následne ďalej rozvážal do Francúzska, Nemecka a Belgicka, uviedla španielska polícia.



Prevádzačom musel každý Afričan zaplatiť prinajmenšom 500 eur.



Gang viedli najmä občania subsaharských krajín a riadili ho zo španielskeho autonómneho regiónu Katalánsko. Operácia, na ktorej spolupracovali španielska, francúzska, nemecká, holandská, belgická i portugalská polícia, viedla k zatknutiu 12 osôb.