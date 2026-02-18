Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španielska polícia zadržala muža tisícich mien hľadaného v Peru

Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Násilné zločiny sú v Peru na vzostupe.

Autor TASR
Madrid 18. februára (TASR) - Španielska polícia v utorok oznámila, že zadržala člena peruánskeho gangu na úteku, známeho ako „muž tisícich mien“, po ktorom dlhodobo pátrali úrady v Lime. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Podozrivého, ktorý patrí do peruánskeho gangu Los Terribles del 17 zapleteného do násilných zločinov, sa po mesiacoch vyšetrovania podarilo zadržať v Madride, uviedla španielska polícia vo svojom vyhlásení.

„Úmyselne si odstránil odtlačky prstov a používal ukradnutú identitu inej osoby,“ dodala.

Podozrivý sa v roku 2012 zúčastnil hromadného úteku z väznice Challapalca - vzdialeného vysokohorského zariadenia s maximálnym stupňom stráženia na juhu Peru, v ktorom sú umiestnení násilní zločinci.

V roku 2024 ho opäť zadržali, keď uňho našli výbušné zariadenie a muníciu, pričom dôkazy zároveň naznačovali aj jeho účasť na vydieraní a nájomných vraždách.

Podarilo sa mu však znova ujsť a prišiel až do Španielska. V súčasnosti je vo väzbe a čaká na vydanie do Peru.

Násilné zločiny sú v Peru na vzostupe. Organizovaný zločin a vraždy spojené s vydieraním pribúdajú pre vysokú úroveň chudoby a nezamestnanosti po pandémii COVID-19 a tiež pre politickú nestabilitu a nárast násilia gangov.
