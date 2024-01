Španielska polícia zadržala podozrivého z trojnásobnej vraždy

Madrid 22. januára (TASR) - Španielska polícia v pondelok oznámila, že v spojitosti so zabitím troch starších súrodencov, ktorých telá našli minulý týždeň v ich dome neďaleko Madridu, zadržala muža z Pakistanu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia vo vyhlásení spresnila, že 43-ročný podozrivý sa sám prihlásil v nedeľu večer a priznal svoju účasť na incidentoch súvisiacich s trojnásobnou vraždou v mestečku Morata de Tajuna zhruba 35 kilometrov juhovýchodne od Madridu.



Na tomto mieste sa vo štvrtok našli čiastočne obhorené telá dvoch žien približne vo veku 60 rokov a jedného 70-ročného muža, poukladané na seba. Všetky telá preukazovali známky násilia.



Na situáciu upozornili susedia, ktorí tvrdili, že súrodencov naposledy videli pred Vianocami. Polícia dodala, že ich smrť považuje za vraždu v súvislosti s podozreniami z dlhov.



Muž, ktorého v pondelkovom vyhlásení polícia označuje len ako D.H.F.C., je v tomto prípade hlavným podozrivým. Minulý rok totiž jednu z obetí napadol a zranil, čo potvrdil aj súd.



Španielske médiá, ktoré citovali miestnych obyvateľov, uviedli, že tragédia je pravdepodobne spojená s nepravdivou milostnou aférou na internete, na ktorom dve sestry nadviazali vzťah na diaľku s dvoma údajnými americkými vojakmi.



Podľa médií boli presvedčené, že jeden z "vojakov" zahynul a druhý potreboval peniaze na to, aby súrodencom mohol poslať dedičstvo vo výške siedmich miliónov eur. Sestry si potom začali požičiavať veľa peňazí od svojich súrodencov.



Starosta mesta pre španielske médiá spresnil, že súrodenci prenajímali jednu izbu vo svojom dome podozrivému Pakistancovi po dobu niekoľkých mesiacov.



Muž v tom čase údajne požičal súrodencom najmenej 50.000 eur, ktoré mu neboli splatené, čo podnietilo jeho násilný útok na jednu zo sestier.



Podľa vyhlásenia súdu v Madride bol Pakistanec zatknutý vlani vo februári "za trestný čin ublíženia na zdraví nebezpečným predmetom, ktorého obeťou bola jedna z dvoch mŕtvych žien".



Následne ho niekoľko mesiacov zadržiavali v predbežnej väzbe. V septembri ho v prípade odsúdili na dva roky väzenia, uložili mu pokutu 2900 eur a na dva a pol roka mu zakázali priblížiť sa k obeti na vzdialenosť menšiu ako 500 metrov.



Podľa španielskeho zákona však každý, ktorému súd uloží trest odňatia slobody do dvoch rokov za prvý trestný čin, má automaticky podmienečný trest. Pakistanca prepustili po tom, ako súhlasil so zaplatením odškodného, uvádza sa v súdnom vyhlásení.