Španielska polícia zaistila tonu kokaínu, podozriví sú aj Hells Angels

Barcelona 5. apríla (TASR) - Španielska polícia v sobotu oznámila, že rozbila gang napojený na motorkársky klub Hells Angels (HAMC), ktorý z Južnej Ameriky pašoval do Európy kokaín cez prístav vo Valencii. Pri akcii zaistila približne tonu tejto drogy. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Operácia vedená Európskym policajným úradom (Europol) viedla k zatknutiu 20 ľudí, z ktorých polovica bola umiestnená do vyšetrovacej väzby, tvrdí polícia. Väčšinu podozrivých zadržali v Španielsku, dvoch v Belgicku a jedného vo Francúzsku.



Niektorí podozriví sú napojení na „belgickú frakciu gangu Hells Angels“ a podieľali sa hlavne na „riadení a získavaní zásielok drog“. Gang údajne pašoval kokaín ukrytý v kontajneroch prichádzajúcich do valencijského prístavu. K drogám sa dostávali za pomoci takzvaných „pavúčích mužov“, ktorí prehľadávali kontajnery a kokaín z nich získavali pomocou pákových kliešťov alebo okružných píl.



Španielsko je jedným z hlavných vstupov pre kokaín a iné drogy prichádzajúce do Európy z Latinskej Ameriky.