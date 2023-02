Španielska polícia zhabala 24 luxusných áut ukradnutých v USA

Madrid 20. februára (TASR) - Španielska polícia v pondelok oznámila, že v juhošpanielskom prístave Algeciras skonfiškovala 24 luxusných áut vrátane značiek Porsche a Cadillac, ktoré boli ukradnuté v Spojených štátoch a pravdepodobne smerovali do Afriky. TASR správu prevzala za agentúry AFP.



Španielska Občianska garda (Guardia Civil) uviedla, že jej príslušníci počas uplynulého roka vyšetrovali podozrenia, že Algeciras je využívaný na prepravu luxusných vozidiel ukradnutých v Spojených štátoch.



Luxusné vozidlá vrátane džípov a športových áut značky Aston Martin boli nájdené v nákladných kontajneroch, ktoré do algeciraského prístavu priviezli v priebehu januára, uviedol policajný hovorca.



Polícia sa domnieva, že autá zadržané v rámci zmienenej operácie mali byť odoslané do afrických krajín. Vozidlá v hodnote viac ako dvoch miliónov eur už medzitým poslali naspäť do Spojených štátov.



Medzinárodná policajná organizácia Interpol tvrdí, že s kradnutými vozidlami sa často obchoduje s cieľom financovať a vykonávať inú trestnú činnosť, od pašovania drog až po obchodovanie so zbraňami a ľuďmi.