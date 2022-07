Španielska polícia zhabala bezposádkové ponorky na pašovanie drog

Madrid 4. júla (TASR) - Španielska polícia v pondelok oznámila, že pri raziách zadržala tri bezposádkové ponorky na prevoz veľkého množstva drog. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Pri raziách v okolí Barcelony, Malagy a Cádizu polícia zadržala osem ľudí podozrivých z výroby troch podmorských dronov. Dva boli vo fáze výroby a jeden prakticky hotový. "Mali byť doručené do Francúzska na pašovanie veľkého množstva kokaínu," uviedla polícia. Každý zo zhabaných podmorských dronov bol schopný prepraviť 200 kilogramový náklad.



Španielska polícia takéto zariadenia, ktoré sa oficiálne označujú ako bezposádkové podmorské zariadenia (UUV), zadržala prvýkrát. Obvinení ich vyrábali na zákazku pre iné zločinecké skupiny.



"Tieto zariadenia by obchodníkom s drogami umožnili prepravovať veľké množstvá narkotík cez Gibraltársky prieliv," píše sa vo vyhlásení polície.



Obvinení vyrábali tiež bezpilotné lietadlá a do áut montovali falošné dná. Potom ich predávali zločineckým skupinám v Dánsku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku, spresnila polícia.



Cez Španielsko vstupuje na európsky čierny trh veľké množstvo drog. Dôvodom sú úzke väzby na bývalé kolónie v Latinskej Amerike, ktoré sú hlavnými svetovými producentmi kokaínu. Neďaleké Maroko je zase významným výrobcom hašiša, spresňuje AFP.