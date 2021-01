Španielska polícia zhabala rekordné množstvo tabliet drogy extáza

Barcelona 8. januára (TASR) - Španielska polícia v piatok oznámila, že zhabala rekordných 827.000 tabliet drogy extáza, ako aj ďalšie narkotiká. Polícia to označila za "dosiaľ najväčšie zadržanie syntetických drog" v Španielsku, informovala tlačová agentúra AFP.



Obe zložky španielskej polície, Občianska garda a Národný policajný zbor (CNP), počas spoločnej operácie rozbili "hlavnú medzinárodnú zločineckú organizáciu stojacu za výrobou a rozširovaním syntetických drog v Španielsku", uvádza sa v policajnom vyhlásení.



Syntetické drogy sa produkujú za použitia umelých chemikálií na rozdiel od narkotík založených na prírodných zložkách.



V súvislosti so zhabaním drog polícia zatkla 11 osôb na základe obvinení z obchodovania s drogami a členstva v zločineckej organizácii. Medzi zatknutými je aj holandský šéf danej organizácie.



Polícia okrem tabliet drogy extáza zhabala aj 76 kilogramov drogy speed, 39,5 kilogramu metamfetamínu a 217 litrov kvapalného amfetamínu, z ktorého by sa dalo vyrobiť 738,5 kilogramu drogy speed.



Polícia tiež skonfiškovala takmer 400 kilogramov hašiša a marihuany, ktoré mali priekupníci vyviezť do Holandska, aby tak zaplatili za nákup látok potrebných na výrobu svojich drog v dvoch laboratóriách v Barcelone.



V zločineckej organizácii pôsobili priekupníci zo Španielska, Holandska, Rumunska, Kolumbie a Talianska. Organizácia mala svoje základne v Barcelone, Málage a na ostrove Ibiza. Všetky tieto lokality sú známe pulzujúcim nočným životom a množstvom tanečných klubov.



Hoci je Španielsko všeobecne považované za jednu z hlavných "vstupných brán" pre drogy smerujúce do Európy, prípady zhabania syntetických narkotík tam nie sú bežné, keďže väčšina priekupníkov sa zvyčajne zaoberá marihuanou a kokaínom.