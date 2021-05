Španielska pošta, ktorá vydala protirasistické známky, čelí kritike

Madrid 29. mája (TASR) - Španielska štátna pošta čelí obvineniam zo škodlivého a kontraproduktívneho prístupu k otázke rasovej rovnosti. Vydala novú sériu protirasistických známok znázorňujúcich rozličné odtiene farby ľudskej kože, pričom známka s najsvetlejším tónom má najvyššiu nominálnu hodnotu a predstavuje viac než dvojnásobok najtmavšej a najlacnejšej známky. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.



Poštová služba Correos tento týždeň predstavila súbor štyroch "známok rovnosti" – bledú (1,60 eura), mierne tmavšiu (1,50 eura), hnedú (0,80 eura) a čiernu (0,70 eura).



Pošta Correos uviedla, že táto iniciatíva, pripravená v spolupráci s národnou organizáciou SOS Racismo, prichádza pri príležitosti prvého výročia policajnej vraždy černocha Georgea Floyda v USA a jej cieľom je upozorniť na pretrvávajúcu rasovú nerovnosť.



"V spoločnosti Correos veríme, že hodnota človeka by nemala mať žiadnu farbu, a preto uvádzame na trh sériu známok Equality Stamps, kde čím tmavšia je farba známky, tým menšia je jej hodnota. Ide o odraz bolestivej a nespravodlivej reality, ktorá by nemala existovať," uviedla pošta vo vyhlásení.



Projekt sa však rýchlo stretol s kritikou zo strany aktivistov bojujúcich proti rasizmu.



Historik Antumi Toasijé, ktorý predsedá vládnej Rade pre odstránenie rasovej a etnickej diskriminácie, povedal: "Kampaň, čo poburuje tých, ktorých sa pokúša chrániť, je vždy chybou. Keď príde na boj proti rasizmu, tak irónia či dvojité významy nepomáhajú. Všetci robíme chyby, ale túto treba bezodkladne napraviť."



Toasijé zároveň španielsku poštu vyzval, aby kontroverzné známky stiahla.



Moha Gerehou, spisovateľ a bývalý predseda SOS Racismo, vyhlásil, že inkriminované známky sú "obrovským nedorozumením" a vysielajú "jasný rasistický odkaz".