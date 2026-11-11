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Španielska prokuratúra prešetruje zneužívanie detí na TikToku
V rámci svojho vyšetrovania našla na TikToku viac ako 1000 videí zachytávajúcich zneužívanie detí, ktoré mali celkovo 48 miliónov pozretí.
Autor TASR
Madrid 11. novembra (TASR) — Španielska generálna prokuratúra v stredu nariadila vyšetrovanie podozrení zo šírenia materiálov zachytávajúcich sexuálne zneužívanie detí na sociálnej sieti TikTok. Reagovala tak na podnet neziskovej novinárskej organizácie Maldita.es, ktorá sa zameriava na boj proti dezinformáciám. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice RTVE.
Generálna prokurátorka Teresa Peramato Martínová poverila vyšetrovaním možných trestných činov výroby a distribúcie materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, ako aj mravného ohrozovania maloletých hlavnú prokurátorku pre oblasť počítačovej kriminality Elviru Tejada de la Fuenteovú.
Organizácia Maldita.es v pondelok upozornila, že TikTok podľa nej nerobí dostatočné kroky na to, aby zabránil prístupu páchateľov k takémuto obsahu alebo ich kontaktovaniu detí s cieľom získať od nich intímne fotografie. V rámci svojho vyšetrovania našla na TikToku viac ako 1000 videí zachytávajúcich zneužívanie detí, ktoré mali celkovo 48 miliónov pozretí.
Organizácia tiež tvrdí, že TikTok odstránil iba desatinu nahláseného materiálu a v Španielsku zablokoval len 26 percent nezákonných príspevkov. Podarilo sa jej tiež identifikovať viac ako 20.000 profilov patriacich možným pedofilom, ktorí si takýto materiál vymieňajú alebo ho predávajú. Viac ako 7000 z nich komunikuje v španielčine.
Zástupcovia organizácie Maldita.es sa v stredu stretli s prokurátorkou Martínovou, aby jej predložili dôkazy, ktoré budú predmetom skúmania.
Ministerka pre mládež a deti Sira Regová v súvislosti so zisteniami organizácie Maldita.es zaslala v pondelok generálnej prokuratúre oficiálnu žiadosť, v ktorej požaduje prijatie „nevyhnutných opatrení“ na zabezpečenie komplexnej ochrany detí a dospievajúcich. Nasledujúci deň požiadala Agentúru na ochranu osobných údajov, aby pozastavila činnosť TikToku v Španielsku, kým sa vyšetrovanie neuzavrie.
TikTok, ktorý vlastní čínska spoločnosť ByteDance, čelí viacerým žalobám a vyšetrovaniam v súvislosti s obvineniami, že nedostatočne chráni maloletých. Spoločnosť tieto tvrdenia opakovane odmieta.
Európska únia v piatok vyzvala TikTok na zmenu „škodlivej“ podoby personalizovaného kanála For You. V opačnom prípade mu v súlade so zákonom o digitálnych službách hrozia vysoké pokuty.
Španielsky premiér Pedro Sánchez vo februári predstavil opatrenia proti šíreniu nezákonného obsahu na sociálnych sieťach. Zahŕňajú aj plány zakázať prístup na tieto platformy osobám mladším ako 16 rokov.
Generálna prokurátorka Teresa Peramato Martínová poverila vyšetrovaním možných trestných činov výroby a distribúcie materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, ako aj mravného ohrozovania maloletých hlavnú prokurátorku pre oblasť počítačovej kriminality Elviru Tejada de la Fuenteovú.
Organizácia Maldita.es v pondelok upozornila, že TikTok podľa nej nerobí dostatočné kroky na to, aby zabránil prístupu páchateľov k takémuto obsahu alebo ich kontaktovaniu detí s cieľom získať od nich intímne fotografie. V rámci svojho vyšetrovania našla na TikToku viac ako 1000 videí zachytávajúcich zneužívanie detí, ktoré mali celkovo 48 miliónov pozretí.
Organizácia tiež tvrdí, že TikTok odstránil iba desatinu nahláseného materiálu a v Španielsku zablokoval len 26 percent nezákonných príspevkov. Podarilo sa jej tiež identifikovať viac ako 20.000 profilov patriacich možným pedofilom, ktorí si takýto materiál vymieňajú alebo ho predávajú. Viac ako 7000 z nich komunikuje v španielčine.
Zástupcovia organizácie Maldita.es sa v stredu stretli s prokurátorkou Martínovou, aby jej predložili dôkazy, ktoré budú predmetom skúmania.
Ministerka pre mládež a deti Sira Regová v súvislosti so zisteniami organizácie Maldita.es zaslala v pondelok generálnej prokuratúre oficiálnu žiadosť, v ktorej požaduje prijatie „nevyhnutných opatrení“ na zabezpečenie komplexnej ochrany detí a dospievajúcich. Nasledujúci deň požiadala Agentúru na ochranu osobných údajov, aby pozastavila činnosť TikToku v Španielsku, kým sa vyšetrovanie neuzavrie.
TikTok, ktorý vlastní čínska spoločnosť ByteDance, čelí viacerým žalobám a vyšetrovaniam v súvislosti s obvineniami, že nedostatočne chráni maloletých. Spoločnosť tieto tvrdenia opakovane odmieta.
Európska únia v piatok vyzvala TikTok na zmenu „škodlivej“ podoby personalizovaného kanála For You. V opačnom prípade mu v súlade so zákonom o digitálnych službách hrozia vysoké pokuty.
Španielsky premiér Pedro Sánchez vo februári predstavil opatrenia proti šíreniu nezákonného obsahu na sociálnych sieťach. Zahŕňajú aj plány zakázať prístup na tieto platformy osobám mladším ako 16 rokov.