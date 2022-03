Španielska prokuratúra vyšetruje Rusko pre možné porušenie práva

Madrid 8. marca (TASR) - Španielska prokuratúra v utorok oznámila, že spustila vyšetrovanie možných "závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva" zo strany Ruska na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Cieľom vyšetrovania je "určiť kriminálnu povahu" ruskej invázie na Ukrajinu, uviedla španielska prokuratúra vo vyhlásení. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo nemecká spolková prokuratúra v Karlsruhe začala vyšetrovanie podozrení z vojnových zločinov, ktorých sa od začiatku invázie na Ukrajinu mohli dopustiť ruskí vojaci.



"Agresia, ktorá postihuje Ukrajinu ako suverénny štát, je neoprávneným aktom vojny, na ktorý sa nevzťahujú žiadne medzinárodné predpisy," uviedla španielska prokuratúra.



Španielsko podobne ako Nemecko aj v minulosti viedlo vyšetrovanie v súvislosti so závažnými zločinmi spáchanými v zahraničí, a to na základe právneho princípu univerzálnej jurisdikcie. Ten umožňuje jednotlivým štátom stíhanie osôb za mimoriadne závažné zločiny vrátane vojnových zločinov a genocídy aj v prípade, že boli spáchané na území inej krajiny.



Rusko čelí ostrej kritike za útoky na ukrajinské mestá, kde sa podľa Kyjeva a vlád západných krajín stávajú terčom aj školy, nemocnice a obytné budovy.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu uviedol, že USA získali "veľmi dôveryhodné správy o úmyselných útokoch na civilistov" na Ukrajine, ktoré by mohli byť považované za vojnový zločin.



Medzinárodný súdny dvor sa začal v pondelok zaoberať žalobou Ukrajiny na Rusko za tvrdenia, že v dvoch neuznaných republikách na svojom území páchala genocídu. Kyjev žiada súd OSN, aby okamžite prikázal Rusku prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, ktoré sa začali 24. februára.