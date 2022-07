Španielska prokuratúra žiada pre Shakiru 8-ročný trest za daňové úniky

Barcelona 29. júla (TASR) - Španielska prokuratúra v piatok oznámila, že bude požadovať trest odňatia slobody na vyše osem rokov pre kolumbijskú popovú speváčku Shakiru po tom, ako táto 45-ročná svetová hviezda odmietla dohodu o vine a treste v súvislosti s obvineniami z daňových únikov.



Prokuratúra zároveň požaduje od nej pokutu takmer 24 miliónov eur, informovala tlačová agentúra AFP.



Shakira je obvinená z toho, že španielsky daňový úrad defraudovala o 14,5 milióna eur z príjmu, ktorý zarobila v rokoch 2012–2014. Súd teraz bude musieť rozhodnúť o konaní súdneho procesu a stanoviť termín jeho začiatku.



Prokuratúra tvrdí, že Shakira sa presťahovala do Španielska v roku 2011, keď sa na verejnosť dostal jej vzťah s futbalistom klubu FC Barcelona Gerardom Piquém, ale až do roku 2015 si udržiavala oficiálny daňový pobyt na Bahamách.



Shakira obvinila španielsku prokuratúru z "úplného porušenia svojich práv" a z používania "urážlivých metód". "Úrady si nárokujú peniaze, ktoré som si zarobila počas svojich turné v zahraničí a účinkovaním v speváckej súťaži The Voice," vyhlásila.



Shakira bola porotkyňou v tomto americkom televíznom programe v rokoch 2013–2014, keď podľa vlastných slov "ešte nemala trvalý pobyt v Španielsku". Jej právnický tím tvrdí, že speváčka sa do Španielska presťahovala "na plný úväzok" až v roku 2015 a splnila si všetky svoje daňové povinnosti.



Kolumbijčanka s libanonskými koreňmi dodala, že španielskym daňovým úradom zaplatila celkovo 17,2 milióna eur a "dlh voči štátnej pokladnici nemá už mnoho rokov".