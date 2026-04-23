< sekcia Zahraničie
Španielska prokuratúra žiada zrušiť obvinenie premiérovej manželky
Podozrenia voči Gómezovej sa začali prešetrovať na základe podnetu protikorupčnej organizácie Manos Limpias (Čisté ruky), ktorá má väzby na krajnú pravicu.
Autor TASR
Madrid 23. apríla (TASR) - Španielska prokuratúra v stredu požiadala o zrušenie obvinenia manželky premiéra Pedra Sanchéza v korupčnej kauze s odôvodnením, že skutočnosti, ktoré sú predmetom niekoľkoročného vyšetrovania, nepredstavujú trestný čin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vyšetrovanie sa začalo v apríli 2024. Sudca Juan Carlos Peinado chcel v jeho rámci zistiť, či Begoňa Gómezová nezneužila svoje postavenie manželky premiéra na osobný prospech. Gómezová i Sánchez tieto tvrdenia odmietajú. Kauza sa týka najmä vytvorenia a vedenia katedry na Univerzite Complutense v Madride, ktorú Gómezová spoluriadila, ako aj údajného zneužívania verejných zdrojov a kontaktov na presadzovanie osobných záujmov.
Gómézovú 13. apríla Peinado obvinil zo sprenevery, nepriamej korupcie, korupcie v obchodných vzťahoch a neoprávneného nakladania s verejnými prostriedkami. Prokuratúra v Madride však v utorok podala odvolanie a požiadala súd o zamietnutie prípadu s odôvodnením, že „uvedené skutočnosti nepredstavujú trestný čin“.
V inej kauze bol obvinený aj premiérov brat David Sánchez, ktorý je podozrivý zo zneužívania vplyvu. Dopustil sa ho údajne počas svojho pôsobenia vo vláde v provincii Badajoz, kde zastával funkciu vedúceho úradu pre scénické umenie.
Pre podozrenia z korupcie v súvislosti s verejnými zákazkami sa v apríli pred súd postavil Sánchezov bývalý blízky spolupracovník a exminister dopravy José Luis Ábalos.
