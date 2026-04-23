Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
Španielska prokuratúra žiada zrušiť obvinenie premiérovej manželky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Madrid 23. apríla (TASR) - Španielska prokuratúra v stredu požiadala o zrušenie obvinenia manželky premiéra Pedra Sanchéza v korupčnej kauze s odôvodnením, že skutočnosti, ktoré sú predmetom niekoľkoročného vyšetrovania, nepredstavujú trestný čin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Vyšetrovanie sa začalo v apríli 2024. Sudca Juan Carlos Peinado chcel v jeho rámci zistiť, či Begoňa Gómezová nezneužila svoje postavenie manželky premiéra na osobný prospech. Gómezová i Sánchez tieto tvrdenia odmietajú. Kauza sa týka najmä vytvorenia a vedenia katedry na Univerzite Complutense v Madride, ktorú Gómezová spoluriadila, ako aj údajného zneužívania verejných zdrojov a kontaktov na presadzovanie osobných záujmov.

Gómézovú 13. apríla Peinado obvinil zo sprenevery, nepriamej korupcie, korupcie v obchodných vzťahoch a neoprávneného nakladania s verejnými prostriedkami. Prokuratúra v Madride však v utorok podala odvolanie a požiadala súd o zamietnutie prípadu s odôvodnením, že „uvedené skutočnosti nepredstavujú trestný čin“.

Podozrenia voči Gómezovej sa začali prešetrovať na základe podnetu protikorupčnej organizácie Manos Limpias (Čisté ruky), ktorá má väzby na krajnú pravicu.

V inej kauze bol obvinený aj premiérov brat David Sánchez, ktorý je podozrivý zo zneužívania vplyvu. Dopustil sa ho údajne počas svojho pôsobenia vo vláde v provincii Badajoz, kde zastával funkciu vedúceho úradu pre scénické umenie.

Pre podozrenia z korupcie v súvislosti s verejnými zákazkami sa v apríli pred súd postavil Sánchezov bývalý blízky spolupracovník a exminister dopravy José Luis Ábalos.
.

