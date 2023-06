Španielska radikálna ľavica ide do parlamentných volieb spoločne

Madrid 9. júna (TASR) - Španielska ľavicová strana Môžeme (Podemos) v piatok oznámila, že do parlamentných volieb pôjde v rámci koalície Sumar (SMR) vedenej ministerkou práce Yolandou Díazovou. Parlamentné voľby v Španielsku sa uskutočnia 23. júla.



Ako podotkla agentúra AFP, táto volebná koalícia, ktorá zahŕňa viac ako tucet radikálnych ľavicových strán, je súčasne podporou pre nádeje socialistického premiéra Pedra Sáncheza na znovuzvolenie.



Rozhodnutie strany Podemos bolo oznámené v piatok krátko pred polnocou, keď uplynie lehota na registráciu zámeru strán kandidovať ako koalície, hoci mená svojich kandidátov jednotlivé strany nemusia zverejniť do 19. júna.



Predčasné parlamentné voľby vyhlásil premiér Sánchez 29. mája - deň po tom, ako jeho socialisti (PSOE) a ich ľavicový koaličný partner Podemos utrpeli porážku v komunálnych a regionálnych voľbách.



Generálna tajomníčka Podemos Ione Belarraová pri zverejnení rozhodnutia o volebnej koalícii zdôraznila, že SMR a Podemos majú stále nezhody, ktoré treba vyriešiť, vrátane nesúhlasu SMR s kandidatúrou súčasnej ministerky pre rovnosť Irene Monterovej (Podemos).



Belarraová však v tejto súvislosti varovala, že Podemos nebude akceptovať žiadne veto proti Monterovej, ktorá "vo feministickej transformácii pokročila viac ako ktokoľvek doteraz".



Irene Monterová sa stala terčom kritiky za svoj zákon proti sexuálnemu násiliu, ktorý vďaka medzere v legislatíve viedol k zníženiu trestov pre páchateľov sexuálnych trestných činov.



Podemos, ktorá bola v roku 2015 treťou najvplyvnejšou politickou silou v Španielsku, vstúpila do koaličnej vlády so socialistami v roku 2020. Odvtedy však jej príťažlivosť pre voličov značne poklesla - najmä v dôsledku série sporov a kontroverzií. V nedávnych komunálnych a regionálnych voľbách strana úplne prepadla.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že víťazom júlových volieb by sa mala stať pravicová Ľudová strana (PP), hoci bez väčšiny v parlamente by sa pri vládnutí musela spoliehať na krajne pravicovú stranu Vox.



Spojenie španielskej radikálnej ľavice však dáva Sánchezovým socialistom nádej na zostavenie menšinovej vlády, ktorá by mohla vládnuť s podporou niekoľkých regionálnych strán, objasnila AFP citovaná agentúrou TASR.