Španielska strana pozastavila mandát poslanca, ktorý odmietol odstúpiť

Madrid 27. februára (TASR) - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) v utorok pozastavila mandát svojmu poslancovi Josému Luisovi Ábalosovi, pretože odmietol odstúpiť pre korupčný škandál svojho spolupracovníka. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky agentúry EFE.



Ábalos bol v rokoch 2018-2021 ministrom dopravy a je dôležitým členom vládnej PSOE premiéra Pedra Sáncheza. Hoci nie je priamo zapletený do škandálu, PSOE ho vyzvala, aby prijal politickú zodpovednosť a 24 hodín sa vzdal mandátu.



Exminister to však odmietol a v utorok pre médiá uviedol, že odchod by mohol byť považovaný za priznanie viny, hoci nie je z ničoho obvinený. PSOE následne oznámila, že mu pozastavuje mandáta Ábalos bude pôsobiť v parlamente ako nezaradení poslanec. PSOE bude mať teraz v 350-člennej dolnej komore parlamentu 120 poslancov.



Ábalosov poradca Koldo García Izaguirre bol minulý utorok (20. februára) zatknutý v španielskom meste Alicante. O dva dni ho prepustili, čelí však obvineniam z trestného činu korupcie pre nezákonný nákup rúšok počas pandémie koronavírusu, píše webový spravodajský portál El Confidencial. Spolu s ním bolo zadržaných ďalších 19 osôb.