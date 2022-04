Španielska tajná služba mala povolenie súdu na sledovanie politikov

Madrid 26. apríla (TASR) - Španielska tajná služba CNI v utorok uviedla, že na sledovanie predstaviteľov katalánskej vlády mala povolenie najvyššieho súdu. Uviedli to zdroje z prostredia tajnej služby. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a webovej stránky španielskeho denníka El País.



Všetky prípady sledovania boli podľa CNI schválené španielskym najvyšším súdom (Tribunal Supremo – TS), píše El País.



Organizácia Citizen Lab, špecializujúca sa na problematiku kybernetickej bezpečnosti, v pondelok 18. apríla informovala o možnom zneužití izraelského systému Pegasus na sledovanie elektronických zariadení s cieľom špionáže. Cieľom malo byť najmenej 65 osôb spojených s katalánskym hnutím za nezávislosť v období po neúspešnom referende v roku 2017.



CNI uviedla, že používala izraelský softvér Pegasus, no len na monitorovanie aktivít katalánskych politikov v zahraničí. Zdroje z prostredia tajnej služby podľa El País takisto uviedli, že počet sledovaných politikov bol nižší ako počet osôb na zozname zverejnenom spoločnosťou Citizen Lab.



Pegasus je špionážny softvér izraelskej firmy NSO Group. Po preniknutí do elektronického zariadenia môže nepozorovane pristupovať ku všetkým údajom a odosielať ich cez internet.



Španielska vláda v nedeľu oznámila, že tvrdenia o zneužití izraelského softvéru Pegasus plánuje vyšetriť.



Šéf katalánskej regionálnej vlády Pere Aragones počas uplynulého týždňa povedal, že vzťahy s ústrednou vládou v Madride nemôžu pokračovať tak ako obyčajne, kým vláda premiéra Pedra Sáncheza túto údajnú špionáž voči predstaviteľom katalánskej vlády plne nevyšetrí.