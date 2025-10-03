< sekcia Zahraničie
Španielska vláda chce do ústavy zakotviť právo na interrupciu
V prípade presadenia tejto ústavnej zmeny by sa Španielsko stalo po Francúzsku druhou krajinou, kde ústava ženám garantuje právo na umelé prerušenie tehotenstva.
Autor TASR
Madrid 3. októbra (TASR) - Španielska ľavicová vláda pod vedením premiéra Pedra Sáncheza chce do ústavy zakotviť právo na interrupciu. V prípade presadenia tejto ústavnej zmeny by sa Španielsko stalo po Francúzsku druhou krajinou, kde ústava ženám garantuje právo na umelé prerušenie tehotenstva. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Pri tejto vláde nedôjde k žiadnemu ustupovaniu v oblasti sociálnych práv,“ napísal Sánchez v príspevku na sociálnej sieti X. Ústavná zmena si vyžaduje podporu troch pätín poslancov dolnej komory parlamentu a podporiť ju musia aj zástupcovia opozičných pravicových strán.
Vláda sa usiluje upraviť aj ďalšie zákony týkajúce sa interrupcií. Chce napríklad zabrániť tomu, aby ženy, ktoré si želajú ukončiť tehotenstvo, dostávali falošné informácie nabádajúce ich k zmene názoru.
Novelizovaný zákon by prikázal zdravotníckym organizáciám poskytovať informácie týkajúce sa interrupcií výlučne na základe objektívnych vedeckých dôkazov, v súlade s normami stanovenými inštitúciami ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) alebo Americká psychiatrická asociácia.
Vláda návrhom reaguje na stredajšie rozhodnutie madridskej mestskej rady, ktorá zaviazala zdravotnícke zariadenia v meste informovať ženy zvažujúce potrat o takzvanom „postabortívnom syndróme“. Opatrenie navrhla pravicová strana Vox a podporili ju aj poslanci konzervatívnej Ľudovej strany (PP).
Tento syndróm, o ktorého existencii nie je vedecký konsenzus, údajne vedie k užívaniu alkoholu a drog, samovražedným myšlienkam alebo dokonca k rakovine ženského reprodukčného systému, tvrdí strana Vox.
„PP sa rozhodla spojiť s krajnou pravicou. Je to ich voľba. Môžu tak urobiť. Ale nie na úkor slobôd a práv žien,“ zdôraznil Sánchez.
