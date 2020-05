Španielska vláda chce o mesiac predĺžiť platnosť stavu núdze

Madrid 16. mája (TASR) - Španielska vláda chce predĺžiť platnosť stavu núdze v krajine "o približne mesiac", kým nedôjde k dokončeniu uvoľňovania opatrení zavedených v marci s cieľom zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie španielskeho premiéra Pedra Sáncheza o tom informovala agentúra AFP.



"Malo by to byť posledné predĺženie stavu núdze, ktorý by mal trvať do ukončenia procesu uvoľňovania (karanténnych) opatrení. Preto bude namiesto 15 dní predĺžený o približne mesiac," uviedol v tejto súvislosti Sánchez.



Španielska vláda začala s uvoľňovaním prísnych opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou od 11. mája. Prvá fáza uvoľnenia sa týka 11 z celkových 17 španielskych autonómnych spoločenstiev, ako aj enkláv Ceuta a Melilla v severnej Afrike.



Povolené sú tam od pondelka zhromaždenia do desať osôb, pohreby s účasťou maximálne 15 osôb a náboženské obrady v kostoloch a mešitách za dodržania určitých obmedzení. Otvorili sa tiež niektoré obchody. Reštaurácie a bary môžu obsluhovať zákazníkov na vonkajších terasách - takisto pri dodržaní istých priestorových obmedzení.



Prísne opatrenia však zostali aj naďalej platiť v autonómnom spoločenstve Madrid, odkiaľ hlásia najviac prípadov nákazy, ako aj na väčšine územia Katalánska.



Španielsko zaznamenalo za uplynulých 24 hodín len 102 nových úmrtí a ochodenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Ide o vôbec najnižší denný nárast za posledných osem týždňov, respektíve od polovice marca.