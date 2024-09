Španielska vláda: Chceme udržiavať dobré vzťahy s venezuelským ľudom

Madrid 12. septembra (TASR) - Španielsko chce naďalej udržiavať dobré vzťahy s venezuelským ľudom, povedala vo štvrtok hovorkyňa španielskej vlády Pilar Alegriová. Španielsko v nedeľu poskytlo politický azyl venezuelskému opozičnému prezidentskému kandidátovi Edmundovi Gonzálezovi Urrutiovi, na ktorého bol v jeho domovine vydaný zatykač. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Samozrejme, naším záujmom bude vždy pracovať na udržiavaní čo najlepších vzťahov s venezuelským ľudom," povedala novinárom Alegriová a dodala, že španielske misie vo Venezuele pracujú normálne.



Napätie medzi Španielskom a Venezuelou sa zvýšilo po tom, čo 75-ročný González Urrutia v nedeľu priletel do Madridu. Venezuelský súd po prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili 28. júla, vydal na opozičného prezidentského kandidáta Gonzáleza Urrutiu zatykač za to, že sa vyhlasuje za právoplatného víťaza volieb. Pred odchodom z krajiny sa mesiac skrýval a trikrát po sebe ignoroval predvolanie na prokuratúru s odôvodnením, že by mu hrozilo väzenie.



Podľa španielskeho premiéra Pedra Sáncheza je poskytnutie azylu pre Gonzáleza Urrutiu gesto ľudskosti. "Požiadali sme o zverejnenie výsledkov volieb, neuznali sme víťazstvo Nicolasa Madura," vyhlásil Sánchez. "A robíme niečo veľmi dôležité: pracujeme pre jednotu v Európskej únii...aby sme našli východisko, ktoré bude odrážať demokratickú vôľu venezuelského ľudu vyjadrenú pri volebných urnách," dodal španielsky premiér.



Španielski poslanci v stredu schválili nezáväzný návrh, v ktorom vyzývajú Sánchezovu vládu, aby uznala Gonzáleza Urrutiu za víťaza prezidentských volieb a "teda za zvoleného a legitímneho prezidenta Venezuely".



Hoci Spojené štáty uznali venezuelského opozičného kandidáta za víťaza volieb, Španielsko a ďalšie krajiny Európskej únie sa zatiaľ obmedzili na to, že odmietli uznať Madura za víťaza a vyzvali venezuelskú vládu, aby zverejnila výsledky hlasovania.