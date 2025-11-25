< sekcia Zahraničie
Španielska vláda nominovala Peramatovú za novú generálnu prokurátorku
Očakáva sa, že výber Peramatovej bude podrobený dôkladnej kontrole španielskou opozíciou.
Autor TASR
Madrid 25. novembra (TASR) - Španielska vláda v utorok navrhla za novú generálnu prokurátorku odborníčku na právo v oblasti rodovo podmieneného násilia Teresu Peramatovú. Nahradí doterajšieho generálneho prokurátora Álvara Garcíu Ortiza, ktorý v pondelok odstúpil z funkcie v reakcii na rozsudok súdu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Španielske ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Peramatová (63) je „jednohlasne uznávaná právnymi profesionálmi“ a vyzdvihlo jej aktívnu 35-ročnú kariéru. Pripomenulo jej dlhoročné skúsenosti v oblasti rodovo podmieneného násilia a opísalo ju ako jednu z hnacích síl justičnej špecializácie v tejto oblasti.
Očakáva sa, že výber Peramatovej bude podrobený dôkladnej kontrole španielskou opozíciou. Jej predchodcu Garcíu Ortiza obviňovala z toho, že je politickým činiteľom a chýbajú mu zásady nestrannosti.
Výber musí preveriť aj Generálna súdna rada (CGPJ), ktorá vydá nezáväzné stanovisko. Nominantku potom čaká vypočutie pred dolnou komorou parlamentu a následne ju oficiálne vymenuje kráľ Filip VI. Od nástupu premiéra Pedra Sáncheza v roku 2018 bude Peramatová v prípade potvrdenia už štvrtou osobou vo funkcii generálneho prokurátora.
Bývalý generálny prokurátor García Ortiz odstúpil v pondelok v reakcií na verdikt najvyššieho súdu, ktorý ho odsúdil za vynášanie dôverných informácií o trestnom prípade partnera opozičnej političky. García Ortiz podľa rozsudku nebude môcť dva roky vykonávať svoju funkciu, musí zaplatiť pokutu 7200 eur a náhradu škody 10.000 eur poškodenému Albertovi Gonzálezovi Amadorovi, partnerovi predsedníčky vlády Madridského regiónu Isabely Diaz Ayusovej.
Médiá v roku 2024 informovali, že González Amador navrhol prokuratúre dohodu o vine a treste, v rámci ktorej by sa priznal k daňovým deliktom výmenou za vyhnutie sa súdnemu procesu a väzeniu. Ayusová následne generálneho prokurátora obvinila, že informácie o trestnom prípade jej partnera zámerne poskytol médiám s cieľom poškodiť ju.
Španielske ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Peramatová (63) je „jednohlasne uznávaná právnymi profesionálmi“ a vyzdvihlo jej aktívnu 35-ročnú kariéru. Pripomenulo jej dlhoročné skúsenosti v oblasti rodovo podmieneného násilia a opísalo ju ako jednu z hnacích síl justičnej špecializácie v tejto oblasti.
Očakáva sa, že výber Peramatovej bude podrobený dôkladnej kontrole španielskou opozíciou. Jej predchodcu Garcíu Ortiza obviňovala z toho, že je politickým činiteľom a chýbajú mu zásady nestrannosti.
Výber musí preveriť aj Generálna súdna rada (CGPJ), ktorá vydá nezáväzné stanovisko. Nominantku potom čaká vypočutie pred dolnou komorou parlamentu a následne ju oficiálne vymenuje kráľ Filip VI. Od nástupu premiéra Pedra Sáncheza v roku 2018 bude Peramatová v prípade potvrdenia už štvrtou osobou vo funkcii generálneho prokurátora.
Bývalý generálny prokurátor García Ortiz odstúpil v pondelok v reakcií na verdikt najvyššieho súdu, ktorý ho odsúdil za vynášanie dôverných informácií o trestnom prípade partnera opozičnej političky. García Ortiz podľa rozsudku nebude môcť dva roky vykonávať svoju funkciu, musí zaplatiť pokutu 7200 eur a náhradu škody 10.000 eur poškodenému Albertovi Gonzálezovi Amadorovi, partnerovi predsedníčky vlády Madridského regiónu Isabely Diaz Ayusovej.
Médiá v roku 2024 informovali, že González Amador navrhol prokuratúre dohodu o vine a treste, v rámci ktorej by sa priznal k daňovým deliktom výmenou za vyhnutie sa súdnemu procesu a väzeniu. Ayusová následne generálneho prokurátora obvinila, že informácie o trestnom prípade jej partnera zámerne poskytol médiám s cieľom poškodiť ju.