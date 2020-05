Španielska vláda od pondelka povolí uvoľnenie opatrení

Madrid 9. mája (TASR) - Španielska vláda začne od 11. mája s uvoľňovaním prísnych opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 v 28 provinciách, ktoré spĺňajú príslušné kritéria. Informovali o tom agentúra AFP a denník El Mundo na svojej webovej stránke.



Španielske ministerstvo zdravotníctva spresnilo, že uvoľňovanie opatrení sa týka približne polovice obyvateľstva krajiny.



V týchto oblastiach budú povolené zhromaždenia v počte do 10 osôb, stretnutia s príbuznými, vonkajšie trhoviská, bohoslužby a návštevy múzeí. Aj naďalej však budú platiť isté obmedzenia.



Španielska vláda od 14. marca vyhlásila stav núdze a zaviedla prísne obmedzenia pohybu. Obyvatelia krajiny nemohli vychádzať von, okrem naliehavých zdravotných dôvodov, cesty do práce bez možnosti práce z domu, nákupov potravín a liekov alebo krátkych vychádzok so psom.



Prísne opatrenia zostávajú aj naďalej v platnosti v autonómnom spoločenstve Madrid, odkiaľ hlásia najviac prípadov nákazy, i na väčšine územia Katalánska. Španielska vláda v stredu 6. mája rozhodla o predĺžení núdzového stavu v krajine najmenej do 24. mája.



Španielsko zaznamenalo viac ako 260.000 prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 26.000 ľudí podľahlo ochoreniu COVID-19, ktoré je týmto vírusom spôsobené.